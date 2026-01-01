Profoto (901310) Connect-C радиосинхронизатор с Bluetooth для Canon

Благодаря синхронизатору вы сможете добиваться естественного освещения в любой обстановке. У него нет ни одной кнопки, зато есть три режима: автоматический, ручной или выключенное состояние. В автоматическом режиме мощность импульса, а значит и значение экспозиции, вычисляется без вашего участия. Вам остается только навести камеру и снять кадр. Переключившись в ручной режим, можно выполнить тонкую настройку экспозиции на вспышке или в приложении Profoto.
Синхронизатор устанавливается на горячий башмак камеры и обеспечивает ее беспроводное соединение с источником света.
Имеется встроенный литийполимерный аккумулятор на 30 часов работы от одной зарядки.
Характеристики:
- частота радиоканала, ГГц - 2,4
- дальность действия, м - до 300 (ручной режим); до 100 (Auto (TTL) и HSS)
- управление со смартфона - Bluetooth
- высота, мм - 29
- диаметр, мм - 45
- вес, г - 43