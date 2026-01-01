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MagMod MagBox 24 Octa Pro Kit софтбокс с насадками
MagMod MagBox 24 Octa Pro Kit софтбокс с насадками
MagMod MagBox 24 Octa Pro Kit софтбокс с насадками
MagMod MagBox 24 Octa Pro Kit софтбокс с насадками

MagMod MagBox 24 Octa Pro Kit софтбокс с насадками

MagMod
Артикул: DAN-6343

Комплект MagMod MagBox 24 Octa Pro Kit софтбокс с насадками.

Комплект включает в себя октабокс диаметром 60 см, рассеиватель FocusDiffuser, адаптерное кольцо MagRing для одной или двух накамерных вспышек, рукоятку MagShoe, набор цветных и конверсионных светофильтов. Для удобства хранения и транспортировки комплект поставляется в чехле. Внимание! В комплект не входит монтажный адаптер MagGrip. 

Описание

Комплект представляет собой целую систему для управления светом. Основной особенностью является уникальный подход к креплениям: вместо липучек, пазов или винтовых зажимов здесь используются сильные неодимовые магниты.

Во время съемки, вам понадобится всего пара секунд для того чтобы снять вспышку с башмака камеры и установить ее в кольцевое крепление MagRing. Вспышки дополнительно фиксируются закрывающейся дверцей, для безопасности. Еще пара секунд потребуется на установку собственно софтбокса - он тоже крепится на магнитах, и дополнительно фиксируется небольшим рычагом Magnetic Field Disrupter. Нажмите на рычаг - и софтбокс снят с крепления.

Софтбокс 24 Octa в стандартном исполнении поставляется с внешним тканевым рассеивателем. Тканевый рассеиватель крепится, как и все в этой системе, на магнитах. Он дает традиционный широкий угол освещения, как и большинство софтбоксов. Если световой поток нужно сузить, на помощь приходит специальный рассеиватель FocusDiffuser. Вместо ткани он использует гибкую панель с микролинзами, которая обеспечивает более сфокусированный луч (20° или 40°, в зависимости от того, какой стороной она надета). При этом панель FocusDiffuser значительно лучше пропускает свет, по сравнению с тканевым рассеивателем: на 2 ступени. Соответственно, вам не требуется использовать вспышки на максимальной мощности.

Кольцо MagRing крепится на рукоятке MagShoe со встроенным шаровым креплением. MagShoe можно держать в руке, поставить на стойку (со стандартным пальцем 5/8") или на любой другой держатель со штативной резьбой 1/4". Нажав курок, вы можете изменить наклон вспышки. Отпустив курок, вы зафиксируете ее в нужном положении. Рукоятку MagShoe можно использовать не только для крепления софтбокса, но и для установки открытой вспышки, если вам понадобится прямой жесткий свет.

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