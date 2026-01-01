Godox MF-CB адаптер для магнитных аксессуаров

Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.
Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер Godox MF-CB с круглым магнитным креплением предназначен для установки светоформирующих насадок на вспышку MF12 и открывает новые потенциалы при макросъемке. Установив адаптер на квадратной головке вспышки, вы получите круглое посадочное место, совместимое с набором аксессуаров Godox AK-R1 (приобретается отдельно), в который входят: полусферический рассеиватель, плоский рассеиватель, отражатель, шторки, сотовая решетка, цветные фильтры и коническая насадка. Светоформирующие насадки помогут получить нужное качество освещения, сделать свет мягче, управлять углом рассеивания или изменить цвет.
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Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.
Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.