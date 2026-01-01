Godox MF-CB адаптер для магнитных аксессуаров

Артикул: DAN-9146

Адаптер Godox MF-CB с круглым магнитным креплением предназначен для установки светоформирующих насадок на вспышку MF12 и открывает новые потенциалы при макросъемке. Установив адаптер на квадратной головке вспышки, вы получите круглое посадочное место, совместимое с набором аксессуаров Godox AK-R1 (приобретается отдельно), в который входят: полусферический рассеиватель, плоский рассеиватель, отражатель, шторки, сотовая решетка, цветные фильтры и коническая насадка. Светоформирующие насадки помогут получить нужное качество освещения, сделать свет мягче, управлять углом рассеивания или изменить цвет.