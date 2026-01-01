Godox LDP8D осветитель светодиодный накамерный

Описание

Осветители серии LDP могут питаться от батареи NP-F (приобретается отдельно) или от источника питания постоянного тока, что делает их невероятно удобными для работы в различных условиях как в студии, так и за ее пределами. LDP8D комплектуется кабелем USB - Type-C и совместим с большинством сетевых адаптеров с USB выходом. Осветитель имеет 11 спецэффектов, что позволяет легко имитировать такие сцены, как вспышка, облачность, сломанная лампа и т.д.

Характеристики: