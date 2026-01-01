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Godox LDP8D осветитель светодиодный накамерный
Godox LDP8D осветитель светодиодный накамерный
Godox LDP8D осветитель светодиодный накамерный
Godox LDP8D осветитель светодиодный накамерный
Godox LDP8D осветитель светодиодный накамерный
Godox LDP8D осветитель светодиодный накамерный

Godox LDP8D осветитель светодиодный накамерный

Godox
Артикул: MTG-2136

Godox LDP8D осветитель светодиодный накамерный. Осветители с индексом D имеют сбалансированную по дневному свету цветовую температуру 5600К. Мощность 10 Вт. Ra - средний ≥96. 

Описание

Осветители серии LDP могут питаться от батареи NP-F (приобретается отдельно) или от источника питания постоянного тока, что делает их невероятно удобными для работы в различных условиях как в студии, так и за ее пределами. LDP8D комплектуется кабелем USB - Type-C и совместим с большинством сетевых адаптеров с USB выходом.  Осветитель имеет 11 спецэффектов, что позволяет легко имитировать такие сцены, как вспышка, облачность, сломанная лампа и т.д. 

Характеристики:

  • Входное питание DC - 5В 2А
  • Потребляемая мощность - 10 Вт
  • Источник питания - Источник питания DC / питание от батареи NP-F(батарея NP-F приобретается отдельно)
  • Яркость - 0%-100%
  • Ra - средний ≥92
  • TLCI - средний ≥97
  • Температура эксплуатации -10°C ~ 40°C
  • Цветовая температура - 5600K
  • Размер 147x105x33 мм
  • Вес нетто ~194 г.

Комплектация

  • Осветитель ×1
  • Кронштейн 1/4" - башмак x1
  • Кабель Type-C ×1

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