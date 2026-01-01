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Yongnuo YN200 KIT вспышка аккумуляторная
Yongnuo YN200 KIT вспышка аккумуляторная
Yongnuo YN200 KIT вспышка аккумуляторная
Yongnuo YN200 KIT вспышка аккумуляторная
Yongnuo YN200 KIT вспышка аккумуляторная
Yongnuo YN200 KIT вспышка аккумуляторная
Yongnuo YN200 KIT вспышка аккумуляторная

Yongnuo YN200 KIT вспышка аккумуляторная

Yongnuo
Артикул: MTG-2340

Yongnuo YN200 KIT вспышка аккумуляторная. Портативная модель с высокой мощностью, которая может выдать 500 импульсов в 200 Дж на одном заряде. Имея байонетное креплению, дает возможность прикрепления аксессуаров для создания светового рисунка. Корпус изготовлен из прочного пластика. Вспышка имеет компактный размер, на передней части есть только импульсная лампа, а вот на задней части расположен ЖК-экран, панель управления, состоящая из нескольких кнопок и светодиод, на верхней грани размещен отсек для аккумулятора, индикатор беспроводного управления, по боковым сторонам находятся разъем для зарядки, клавиша включения, отверстие для винта.

Описание

Характеристики:
Тип вспышки - обычная.
Ведущее число - 60.
Минимальное время перезарядки - 0,01 с.


Максимальное время перезарядки - 2 с.

 
Широкоугольный диффузор - нет.
Поддержка режимов - TTL.


Ручная регулировка мощности - есть.
Экспокоррекция - есть.
Брекетинг - есть.
Передача информации о цветовой температуре - нет.
Синхронизация по задней шторке затвора - есть.
Синхронизация с другими вспышками - режим ведомой вспышки.

Комплектация

  • Вспышка
  • Акуумулятор
  • Зарядное устройство
  • Рассеиватель

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