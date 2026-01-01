Артикул: MTG-2340

Yongnuo YN200 KIT вспышка аккумуляторная. Портативная модель с высокой мощностью, которая может выдать 500 импульсов в 200 Дж на одном заряде. Имея байонетное креплению, дает возможность прикрепления аксессуаров для создания светового рисунка. Корпус изготовлен из прочного пластика. Вспышка имеет компактный размер, на передней части есть только импульсная лампа, а вот на задней части расположен ЖК-экран, панель управления, состоящая из нескольких кнопок и светодиод, на верхней грани размещен отсек для аккумулятора, индикатор беспроводного управления, по боковым сторонам находятся разъем для зарядки, клавиша включения, отверстие для винта.