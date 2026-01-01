YongNuo YN-560EX вспышка

Yongnuo Speedlite YN-560EX – это новейшая модель, в которой сочетаются мануальный и автоматический режим TTL, работающий в подчинении. Исходя из этого ее можно успешно применять как для репортажных съемок, так и в постановочной фотографии. Сегодня данная модель – одна из самых качественных и недорогих вспышек для создания автоматических систем подсветки для Canon/Nikon.
Характеристики:
- ведущее число, м – 58 (ISO 100, 105 мм)
- кол-во ламп – 1
- крепление – башмак
- поворотная головка – есть
- угол освещения, мм – 24-105
- поддержка режимов – TTL
- питание – 4xAA
- размеры, мм – 78x60x190 мм
- вес, г – 350 г