YongNuo YN-560EX вспышка

Описание

Yongnuo Speedlite YN-560EX – это новейшая модель, в которой сочетаются мануальный и автоматический режим TTL, работающий в подчинении. Исходя из этого ее можно успешно применять как для репортажных съемок, так и в постановочной фотографии. Сегодня данная модель – одна из самых качественных и недорогих вспышек для создания автоматических систем подсветки для Canon/Nikon.

Характеристики: