images
YongNuo YN-560EX вспышка

YongNuo YN-560EX вспышка

Yongnuo
Артикул: NVF-5061

YongNuo YN-560EX – это мощная вспышка для зеркальных фотокамер Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony.

Описание

Yongnuo Speedlite YN-560EX – это новейшая модель, в которой сочетаются мануальный и автоматический режим TTL, работающий в подчинении. Исходя из этого ее можно успешно применять как для репортажных съемок, так и в постановочной фотографии. Сегодня данная модель – одна  из самых качественных и недорогих вспышек для создания автоматических систем подсветки для Canon/Nikon.

Характеристики:

  • ведущее число, м – 58 (ISO 100, 105 мм)
  • кол-во ламп – 1
  • крепление – башмак
  • поворотная головка – есть
  • угол освещения, мм – 24-105
  • поддержка режимов – TTL
  • питание – 4xAA
  • размеры, мм – 78x60x190 мм
  • вес, г – 350 г

Комплектация

  • Вспышка.
  • Ножка-подставка.
  • Чехол.
  • Руководство по использоваию на русском языке.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Кароль Адольф Бейер
Кароль Адольф Бейер
FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Девид Сеймур
Девид Сеймур
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.