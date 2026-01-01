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YongNuo YN-460II Speedlite вспышка для фотокамер Canon, Nikon, Pentax и Olympus

YongNuo YN-460II Speedlite вспышка для фотокамер Canon, Nikon, Pentax и Olympus

Yongnuo
Артикул: FTR-1173

YongNuo YN-460II Speedlite – по праву считается одной из лучших моделей ведомых вспышек. Может использоваться не только в качестве ведомой, но и как вспышка с полностью ручными функциями. Максимальное ведущее число 53.

 

Описание

Технические характеристики:

  • ведущее число 38 (в 35-миллиметровом фокусном расстоянии, ISO 100 в метрах)
  • ведущее число 53 (в 35-миллиметровом фокусном расстоянии, ISO 200 в метрах)
  • режимы – M, S1, S2
  • регулировка мощности – 1/1, 1/7-stop
  • технология – Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
  • вертикальный угол вращения, град. – 7– ~90
  • горизонтальный угол вращения, град. – 0– ~270
  • питание – 4xAA батареи (щелочные или Ni-MH)
  • срок службы батареек – 100–1500 импульсов (щелочной элемент AA)
  • время перезарядки – приблизительно 4 с (щелочной элемент AA)
  • цветовая температура – 5600К
  • длина импульса, с – 1/800 – ~1/20000s
  • размеры, мм – 72x135x85
  • масса нетто, г – 250

Комплектация

  • Вспышка YN460 II (не включая батареи) – 1 шт.
  • Подставка – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.
  • Руководство пользователя.

   

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