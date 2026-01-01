YongNuo YN-460II Speedlite вспышка для фотокамер Canon, Nikon, Pentax и Olympus

Технические характеристики:
- ведущее число 38 (в 35-миллиметровом фокусном расстоянии, ISO 100 в метрах)
- ведущее число 53 (в 35-миллиметровом фокусном расстоянии, ISO 200 в метрах)
- режимы – M, S1, S2
- регулировка мощности – 1/1, 1/7-stop
- технология – Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
- вертикальный угол вращения, град. – 7– ~90
- горизонтальный угол вращения, град. – 0– ~270
- питание – 4xAA батареи (щелочные или Ni-MH)
- срок службы батареек – 100–1500 импульсов (щелочной элемент AA)
- время перезарядки – приблизительно 4 с (щелочной элемент AA)
- цветовая температура – 5600К
- длина импульса, с – 1/800 – ~1/20000s
- размеры, мм – 72x135x85
- масса нетто, г – 250