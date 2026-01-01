Артикул: DAN-9183

Yongnuo Speedlite YN862C TTL вспышка накамерная для Canon

Оснащена литиевой батареей 1800 мАч, время перезарядки составляет 1,5 с. - Может работать в режиме ведомой и ведущей вспышки. - Поддерживает высокоскоростную синхронизацию, ETTL, ручную вспышку, мульти вспышку, групповую вспышку. - YN862C поддерживает автоматическое и ручное масштабирование, охват вспышки можно изменить на AUTO, 20-200 мм. - Оснащена интерфейсом USB, поддерживает обновление прошивки. Пользователи могут загрузить обновление прошивки через официальный сайт Yongnuo для обновления флэш-памяти.