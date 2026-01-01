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Yongnuo Speedlite YN862C TTL вспышка накамерная для Canon
Yongnuo Speedlite YN862C TTL вспышка накамерная для Canon
Yongnuo Speedlite YN862C TTL вспышка накамерная для Canon
Yongnuo Speedlite YN862C TTL вспышка накамерная для Canon
Yongnuo Speedlite YN862C TTL вспышка накамерная для Canon
Yongnuo Speedlite YN862C TTL вспышка накамерная для Canon
Yongnuo Speedlite YN862C TTL вспышка накамерная для Canon
Yongnuo Speedlite YN862C TTL вспышка накамерная для Canon
Yongnuo Speedlite YN862C TTL вспышка накамерная для Canon

Yongnuo Speedlite YN862C TTL вспышка накамерная для Canon

Yongnuo
Артикул: DAN-9183

Yongnuo Speedlite YN862C TTL вспышка накамерная для Canon

Оснащена литиевой батареей 1800 мАч, время перезарядки составляет 1,5 с. - Может работать в режиме ведомой и ведущей вспышки. - Поддерживает высокоскоростную синхронизацию, ETTL, ручную вспышку, мульти вспышку, групповую вспышку. - YN862C поддерживает автоматическое и ручное масштабирование, охват вспышки можно изменить на AUTO, 20-200 мм. - Оснащена интерфейсом USB, поддерживает обновление прошивки. Пользователи могут загрузить обновление прошивки через официальный сайт Yongnuo для обновления флэш-памяти.

Описание

Yongnuo Speedlite YN862C TTL вспышка накамерная для Canon

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