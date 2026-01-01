YongNuo Speedlite YN860LI вспышка накамерная

Описание

Прибор использует свой собственный литий ионный аккумулятор YN-B1800 (1800mAh), который позволяет произвести зарядку до полной мощности за 2 сек.

Вспышка работает в режимах M и MULTI, поддерживает режимы оптической синхронизации S1 и S2.

Регулировка мощности от 1/128 до 1/1 с частотой 1/3 шага.

Поворотная голова разворачивается на 360 градусов и имеет zoom в пределах 20-200 мм.



В режиме MASTER может управлять 6-ю группами совместимых вспышек таких как YN860Li, YN720Lithium, YN560III, YN560IV, YN660, YN968N. Она управляет режимом вспышки, фокусным расстоянием, числом и частотой импульсов в режиме Multi.

В режиме ведомой может управляться следующими устройствами - YN860Li, YN560IV, YN660, YN560-TX, YN560-TX II, RF-602, RF-603, RF-603 II, RF-605.

Характеристики:

ведущее число - 60 м (ISO 100, 200 мм)

крепление - башмак

время перезарядки - 2 c

дисплей - есть, с подсветкой

поворотная голова - есть

автоматический zoom - нет

ручной zoom - есть

угол освещения - 20-200 град.

пилотный свет - нет

питание - литий-ионный аккумулятор









