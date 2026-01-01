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YongNuo Speedlite YN860LI вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN860LI вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN860LI вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN860LI вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN860LI вспышка накамерная

YongNuo Speedlite YN860LI вспышка накамерная

Yongnuo
Артикул: DAN-3377

Вспышка накамерная YongNuo Speedlite YN860LI.

Универсальная не TTL вспышка, оснащенная собственным литий-ионным аккумулятором. С полностью заряженным аккумулятором можно сделать примерно 700 вспышек.

Описание

Прибор использует свой собственный литий ионный аккумулятор YN-B1800 (1800mAh), который позволяет произвести зарядку до полной мощности за 2 сек.

Вспышка работает в режимах M и MULTI, поддерживает режимы оптической синхронизации S1 и S2.
Регулировка мощности от 1/128 до 1/1 с частотой 1/3 шага.
Поворотная голова разворачивается на 360 градусов и имеет zoom в пределах 20-200 мм.

В режиме MASTER может управлять 6-ю группами совместимых вспышек таких как YN860Li, YN720Lithium, YN560III, YN560IV, YN660, YN968N. Она управляет режимом вспышки, фокусным расстоянием, числом и частотой импульсов в режиме Multi.

В режиме ведомой может управляться следующими устройствами - YN860Li, YN560IV, YN660, YN560-TX, YN560-TX II, RF-602, RF-603, RF-603 II, RF-605.

Характеристики:

  • ведущее число - 60 м (ISO 100, 200 мм)
  • крепление - башмак
  • время перезарядки - 2 c
  • дисплей - есть, с подсветкой
  • поворотная голова - есть
  • автоматический zoom - нет
  • ручной zoom - есть
  • угол освещения - 20-200 град. 
  • пилотный свет - нет
  • питание - литий-ионный аккумулятор



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