YongNuo Speedlite YN860LI вспышка накамерная

Прибор использует свой собственный литий ионный аккумулятор YN-B1800 (1800mAh), который позволяет произвести зарядку до полной мощности за 2 сек.
Вспышка работает в режимах M и MULTI, поддерживает режимы оптической синхронизации S1 и S2.
Регулировка мощности от 1/128 до 1/1 с частотой 1/3 шага.
Поворотная голова разворачивается на 360 градусов и имеет zoom в пределах 20-200 мм.
В режиме MASTER может управлять 6-ю группами совместимых вспышек таких как YN860Li, YN720Lithium, YN560III, YN560IV, YN660, YN968N. Она управляет режимом вспышки, фокусным расстоянием, числом и частотой импульсов в режиме Multi.
В режиме ведомой может управляться следующими устройствами - YN860Li, YN560IV, YN660, YN560-TX, YN560-TX II, RF-602, RF-603, RF-603 II, RF-605.
Характеристики:
- ведущее число - 60 м (ISO 100, 200 мм)
- крепление - башмак
- время перезарядки - 2 c
- дисплей - есть, с подсветкой
- поворотная голова - есть
- автоматический zoom - нет
- ручной zoom - есть
- угол освещения - 20-200 град.
- пилотный свет - нет
- питание - литий-ионный аккумулятор