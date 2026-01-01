YongNuo Speedlite YN720 вспышка накамерная

Описание

Прибор имеет хорошо читаемый информационный дисплей показывающий установки и остаточное количество энергии батареи.

Вспышка может работать как в режимеме ведущей так и ведомой. Она оснащена оптической ловушкой и может синхронизироваться с помощью импульсов от других вспышек или специальнх передатчиков, например Canon ST-E2, Yongnuo ST-E2.

Также вспышка оснащена разъемом PC-Sync и при наличии соответствующего кабеля может синхронизироваться с его помощью.

Кроме этого поддерживается режим синхронизации по задней шторке, режим ведомой вспышки (не на камере), звуковое сопровождение, автоматическое сохранение настроек, защита от перегрева, пользовательские функции C.Fn.

Прибор имеет встроенный USB порт для смены внутренней прошивки, последнюю версию котрой всегда можно взять с официального сайта YONGNUO.

Характеристики: