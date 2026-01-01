images
images
images
images
YongNuo Speedlite YN720 вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN720 вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN720 вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN720 вспышка накамерная

YongNuo Speedlite YN720 вспышка накамерная

Yongnuo
Артикул: DAN-3376

Вспышка накамерная YongNuo Speedlite YN720.

Новая модель вспышек с собственными аккумуляторами. Благодаря литий-ионному аккумулятору YN-B2000 емкостью 2000 мАч вспышка может сделать более 750 кадров на полной мощности с временем перезарядки 1-1,5 секунды. Имеет встроенный примник для радиосинхронизации.

Описание

Прибор имеет хорошо читаемый информационный дисплей показывающий установки и остаточное количество энергии батареи.

Вспышка может работать как в режимеме ведущей так и ведомой. Она оснащена оптической ловушкой и может синхронизироваться с помощью импульсов от других вспышек или специальнх передатчиков, например Canon ST-E2, Yongnuo ST-E2.

Также вспышка оснащена разъемом PC-Sync и при наличии соответствующего кабеля может синхронизироваться с его помощью.

Кроме этого поддерживается режим синхронизации по задней шторке, режим ведомой вспышки (не на камере), звуковое сопровождение, автоматическое сохранение настроек, защита от перегрева, пользовательские функции C.Fn.

Прибор имеет встроенный USB порт для смены внутренней прошивки, последнюю версию котрой всегда можно взять с официального сайта YONGNUO.

Характеристики:

  • ведущее число - 60 м (ISO 100, 200 мм)
  • крепление - башмак
  • время перезарядки - 1,5 c
  • дисплей - есть, с подсветкой
  • автоматический zoom - нет
  • ручной zoom - есть
  • угол освещения - 20-200 град. 
  • пилотный свет - нет
  • питание - литий-ионный аккумулятор
  • размер - 64x78x210 мм
  • вес - 417 г

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Штативные головки
Штативные головки
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.