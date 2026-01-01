Артикул: DAN-9182

Yongnuo Speedlite YN680EX-RT Lithium for Canon вспышка накамерная

Вспышка с литий-ионным аккумулятором, высокая скорость перезарядки. Аккумулятор с ёмкостью 2000mAh, более 750 раз срабатываний при полной мощности. Вспышка YN680EX-RT может работать в M/Multi режиме, принимая беспроводный сигнал от ведущих устройств. Самая высокая скорость синхронизации - 1/8000 с.