Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Yongnuo Speedlite YN680EX-RT Lithium for Canon вспышка накамерная
Вспышка с литий-ионным аккумулятором, высокая скорость перезарядки. Аккумулятор с ёмкостью 2000mAh, более 750 раз срабатываний при полной мощности. Вспышка YN680EX-RT может работать в M/Multi режиме, принимая беспроводный сигнал от ведущих устройств. Самая высокая скорость синхронизации - 1/8000 с.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter