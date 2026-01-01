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Yongnuo Speedlite YN650EX-RF вспышка накамерная
Yongnuo Speedlite YN650EX-RF вспышка накамерная
Yongnuo Speedlite YN650EX-RF вспышка накамерная
Yongnuo Speedlite YN650EX-RF вспышка накамерная
Yongnuo Speedlite YN650EX-RF вспышка накамерная
Yongnuo Speedlite YN650EX-RF вспышка накамерная

Yongnuo Speedlite YN650EX-RF вспышка накамерная

Yongnuo
Артикул: DAN-9181

Yongnuo Speedlite YN650EX-RF вспышка накамерная.

Особенностью модели является не только овальная форма, но и встроенное кольцо из светодиодов, расположенное вокруг основной вспышки, эти светодиоды могут служить моделирующим светом или даже светом для съёмки видео. Компания Yongnuo говорит, что вспышка оснащена 24-ю светодиодами, которые добавят на фотографии интересный блик в глазах модели, причём мощность светодиодов можно регулировать в пределах 100 значений. Вспышка оснащена радиопередатчиком 2,4G, которые совместим с 16-канальной радиосистемой Yongnuo, например, RF602 или RF603, предлагает режимы TTL, ручной, мульти- или мультигрупповой смешанный. 

Описание

 Функция TTL будет работать с выдержкой до 1/8000 секунды с камерами Canon. Время перезаряда на полной мощности примерно 2 секунды, для этого вспышку надо оснастить четырьмя новенькими батарейками AA. Технические характеристики YN650EX-RF - Ведущее число: 60 (ISO-100, при зуме 200 мм); - Головка вспышки овальной формы, зум 28–105 мм; - 24 светодиода, яркость регулируется от 1 до 100%; - Удобный ЖК-экран на задней части вспышки; - Время перезарядки 2 секунды со свежими батарейками AA, с внешним аккумулятором быстрее; - Canon E-TTL и высокоскоростная синхронизация до 1/8000 секунды; - Встроенный радиотрансивер Yongnuo 2,4 ГГц, 16 каналов и беспроводной TTL; - Поддерживает систему оптической передачи Canon EX; - YN650EX-RT можно использовать в качестве управляющей для вспышек Yongnuo и серии C EX (кроме YN585EX / YN320EX) с 4 каналами. 

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