YongNuo Speedlite YN-680EX-RT вспышка накамерная

Прибор использует свой собственный литий ионный аккумулятор YN-B2000 (2000mAh), который позволяет произвести зарядку до полной мощности за 1,5 сек. С полностью заряженным аккумулятором можно сделать примерно 750 вспышек на полной мощности.
Вспышка имеет хорошо читаемый информационный дисплей показывающий установки и остаточное количество энергии батареи.
Она полносттью совместима с системой Canon RT (управление по радиоканалу) - как TTL так и M управление, имеет мощный зум 20-200 мм, может работать как управляющая не только для вспышек Canon но и YONGNUO. Причем управление не только по системе (радио) Canon RT, но и по оптическому каналу.
Прибор имеет встроенный USB порт для смены внутренней прошивки, последнюю версию котрой всегда можно взять с официального сайта YONGNUO.
Характеристики:
- ведущее число - 60 м (ISO 100, 105 мм)
- совместимость - Canon, Yongnuo
- крепление - башмак
- время перезарядки - 1,5 c
- дисплей - есть, с подсветкой
- поворотная голова - есть
- автоматический zoom - есть
- ручной zoom - есть
- угол освещения - 20-200 град.
- пилотный свет - нет
- питание - литий-ионный аккумулятор
- поддержка режимов - E-TTL, E-TTL II
- вес - 800 г