images
images
images
images
images
images
images
images
images
YongNuo Speedlite YN-680EX-RT вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN-680EX-RT вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN-680EX-RT вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN-680EX-RT вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN-680EX-RT вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN-680EX-RT вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN-680EX-RT вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN-680EX-RT вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN-680EX-RT вспышка накамерная

YongNuo Speedlite YN-680EX-RT вспышка накамерная

Yongnuo
Артикул: DAN-3374

Вспышка накамерная YongNuo Speedlite YN-680EX-RT.

Вспышка разработана для системы Canon, с полной поддержкой системы RT от Canon, TTL и HSS. 

Описание

Прибор использует свой собственный литий ионный аккумулятор YN-B2000 (2000mAh), который позволяет произвести зарядку до полной мощности за 1,5 сек. С полностью заряженным аккумулятором можно сделать примерно 750 вспышек на полной мощности.

Вспышка имеет хорошо читаемый информационный дисплей показывающий установки и остаточное количество энергии батареи.

Она полносттью совместима с системой Canon RT (управление по радиоканалу) - как TTL так и M управление, имеет мощный зум 20-200 мм, может работать как управляющая не только для вспышек Canon но и YONGNUO. Причем управление не только по системе (радио) Canon RT, но и по оптическому каналу.

Прибор имеет встроенный USB порт для смены внутренней прошивки, последнюю версию котрой всегда можно взять с официального сайта YONGNUO.

Характеристики:

  • ведущее число - 60 м (ISO 100, 105 мм)
  • совместимость - Canon, Yongnuo
  • крепление - башмак
  • время перезарядки - 1,5 c
  • дисплей - есть, с подсветкой
  • поворотная голова - есть
  • автоматический zoom - есть
  • ручной zoom - есть
  • угол освещения - 20-200 град. 
  • пилотный свет - нет
  • питание - литий-ионный аккумулятор
  • поддержка режимов - E-TTL, E-TTL II
  • вес - 800 г

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как пользоваться моноподом
Как пользоваться моноподом
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна. Фотогора.
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна. Фотогора.
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.