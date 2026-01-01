YongNuo Speedlite YN-680EX-RT вспышка накамерная

Описание

Прибор использует свой собственный литий ионный аккумулятор YN-B2000 (2000mAh), который позволяет произвести зарядку до полной мощности за 1,5 сек. С полностью заряженным аккумулятором можно сделать примерно 750 вспышек на полной мощности.

Вспышка имеет хорошо читаемый информационный дисплей показывающий установки и остаточное количество энергии батареи.

Она полносттью совместима с системой Canon RT (управление по радиоканалу) - как TTL так и M управление, имеет мощный зум 20-200 мм, может работать как управляющая не только для вспышек Canon но и YONGNUO. Причем управление не только по системе (радио) Canon RT, но и по оптическому каналу.

Прибор имеет встроенный USB порт для смены внутренней прошивки, последнюю версию котрой всегда можно взять с официального сайта YONGNUO.

Характеристики: