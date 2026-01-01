YongNuo Speedlite YN-320EX/S вспышка для Sony

В режиме работы как управляющее устройство прибор поддерживает управление шестью отдельными группами вспышек. Он может управлять следующими параметрами ведомых вспышек: режим вспышки, фокусное расстояние, мощность, число и частота импульсов в Multi режиме (стробоскоп).
Вспышка имеет встроенный USB порт для обновлния прошивки, что позволяет надеятся на долгую жизнь этой модели без морального устаревания.
Есть пользовательские настройки и звуковое сопровождение, которое можно отключать.
Характеристики:
- ведущее число - 31м (ISO 100)
- кол-во ламп в одной вспышке - 1
- совместимые камеры - Sony
- крепление - башмак
- время перезарядки - 0.1-3.3 c
- дисплей - есть
- поворотная головка - есть
- автоматический zoom - есть
- ручной zoom - есть
- угол освещения - 24-105 мм
- пилотный свет - нет
- размеры - 40x65x164 мм
- вес - 225 г