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YongNuo Speedlite YN-320EX/S вспышка для Sony
YongNuo Speedlite YN-320EX/S вспышка для Sony
YongNuo Speedlite YN-320EX/S вспышка для Sony
YongNuo Speedlite YN-320EX/S вспышка для Sony
YongNuo Speedlite YN-320EX/S вспышка для Sony

YongNuo Speedlite YN-320EX/S вспышка для Sony

Yongnuo
Артикул: DAN-3560

Вспышка YongNuo Speedlite YN-320EX/S для Sony.

Вспышка поддерживает TTL и ручной режимы, имеет встроенный 2,4 ггц радиосинхронизатор, совместимый с 602 и 603 сериями радиосинхронзаторов YONGNUO, имеет высокоскоростную синхронизацию HSS, питается от двух элементов AA. Вспышка может работать как ведущее и как управляемлое устройство.


Описание

В режиме работы как управляющее устройство прибор поддерживает управление шестью отдельными группами вспышек. Он может управлять следующими параметрами ведомых вспышек: режим вспышки, фокусное расстояние, мощность, число и частота импульсов в Multi режиме (стробоскоп).

Вспышка имеет встроенный USB порт для обновлния прошивки, что позволяет надеятся на долгую жизнь этой модели без морального устаревания.

Есть пользовательские настройки и звуковое сопровождение, которое можно отключать.

Характеристики:

  • ведущее число - 31м (ISO 100)
  • кол-во ламп в одной вспышке - 1
  • совместимые камеры - Sony
  • крепление - башмак
  • время перезарядки - 0.1-3.3 c
  • дисплей - есть
  • поворотная головка - есть
  • автоматический zoom - есть
  • ручной zoom - есть
  • угол освещения - 24-105 мм
  • пилотный свет - нет
  • размеры - 40x65x164 мм
  • вес - 225 г

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