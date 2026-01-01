YongNuo Speedlite YN-320EX/S вспышка для Sony

Описание

В режиме работы как управляющее устройство прибор поддерживает управление шестью отдельными группами вспышек. Он может управлять следующими параметрами ведомых вспышек: режим вспышки, фокусное расстояние, мощность, число и частота импульсов в Multi режиме (стробоскоп).

Вспышка имеет встроенный USB порт для обновлния прошивки, что позволяет надеятся на долгую жизнь этой модели без морального устаревания.

Есть пользовательские настройки и звуковое сопровождение, которое можно отключать.

Характеристики: