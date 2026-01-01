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YongNuo YN-468II Nikon вспышка

YongNuo YN-468II Nikon вспышка

Yongnuo
Артикул: FTR-1178

YongNuo YN-468II Nikon – автоматическая накамерная вспышка для фотоаппаратов системы Nikon. Модель изготовлена по технологии Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT). Ведущее число – 33. Предназначена для получения качественного изображения в сложных условиях освещения.

Описание

Технические характеристики:

  • ведущее число GN (ISO 100, 105 мм) – 33
  • вертикальный угол наклон/подъем головки, град. – 97 (вниз до 7, вверх до 90 град.)
  • горизонтальный угол поворота головки, град. – 270
  • основание – горячий башмак (металл)
  • LCD-экран
  • питание – 4 батареи AA (возможно использование аккумуляторов AA), батарейные блоки
  • время перезаряда, с – ~4 (при использовании алкалиновых батарей AA)
  • цветовая температура, К – 5600
  • длительность импульса вспышки, с – 1/800–1/20000
  • режимы работы вспышки – TTL, Multi, Manual, 2 оптических режима (S1, S2)
  • размеры ШxВxГ, мм – 72x135x85
  • вес (без батарей), г – 250

Комплектация

   

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