YongNuo YN-468II Nikon вспышка

Технические характеристики:
- ведущее число GN (ISO 100, 105 мм) – 33
- вертикальный угол наклон/подъем головки, град. – 97 (вниз до 7, вверх до 90 град.)
- горизонтальный угол поворота головки, град. – 270
- основание – горячий башмак (металл)
- LCD-экран
- питание – 4 батареи AA (возможно использование аккумуляторов AA), батарейные блоки
- время перезаряда, с – ~4 (при использовании алкалиновых батарей AA)
- цветовая температура, К – 5600
- длительность импульса вспышки, с – 1/800–1/20000
- режимы работы вспышки – TTL, Multi, Manual, 2 оптических режима (S1, S2)
- размеры ШxВxГ, мм – 72x135x85
- вес (без батарей), г – 250