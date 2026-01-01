Sigma EF 610 DG SUPER SO-ADI вспышка для Sony Alpha

Ручной режим позволяет менять мощность импульса от 1 до 1/16. Автоматическое отключение питания позволит сэкономить заряд батарей.
Модель может эффективно использоваться для творческой съемки, в т.ч. в профессиональной работе, благодаря функциям: моделирующий свет, стробоскопический режим, беспроводной режим TTL, скоростная синхронизация, синхронизация по задней шторке, ручной режим, позволяющий фотографу регулировать мощность вспышки в пределах восьми ступеней.
Головка вспышки может поворачиваться вверх (на угол до 90 градусов), влево (на угол до 180 градусов) или вправо (на угол до 90 градусов) для съемки в отраженном свете. Для макросъемки и съемки крупным планом головка вспышки может наклоняться вниз на угол до 7 градусов. В режиме энергосбережения (Auto power-Off) вспышка автоматически отключает ЖК-дисплей, чтобы продлить время работы от одного комплекта батарей. О полной зарядке вспышка сообщает специальным индикатором готовности к работе.
Технические характеристики:
- тип продукта – TTL-управляемая электронная фотовспышка
- экспокоррекция – есть
- дисплей – есть, с подсветкой
- вращение головки:
- в вертикальной плоскости (вверх, град. – 0/60/75/90; вниз, град. – 0/7)
- в горизонтальной плоскости (направо, град. – 0/60/75/90; влево, град. – 0/60/75/90/120/150/180)
- ведущее число (при 105 мм и ISO 100) – 61
- автоматический зум – есть
- угол освещения, мм – от 24 до 105
- максимальный угол освещения (с диффузором), мм – 17
- подсветка автофокуса – возможна
- пилотный свет – возможен
- ручной режим – от 1 до 1/16
- длительность импульса, с – около 1/700
- питание – 4 батареи типа АА
- время перезарядки, с – от 5 до 7
- число срабатываний от одного комплекта батарей – от 120 до 160
- размеры, мм – 77х139х117
- вес, г – 330