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Sigma EF 610 DG SUPER PA-PTTL вспышка для Pentax

Sigma EF 610 DG SUPER PA-PTTL вспышка для Pentax

Sigma
Артикул: OLE-0994

Sigma EF 610 DG SUPER PA-PTTL – электронная многофункциональная накамерная вспышка полностью совместима с фотоаппаратами системы Pentax. Обеспечивает большую мощность импульса (ведущее число 61). Полностью автоматическая, с TTL-управлением экспозиции вспышка оснащена функцией автоматического зуммирования при изменении фокусных расстояний от 24 мм до 105 мм. Наличие в комплекте встроенного диффузора позволяет использовать и широкоугольные объективы с фокусным расстоянием до 17 мм. Вспышка имеет ЖК-дисплей и может дистанционно применяться в качестве управляющей и ведомой при использовании нескольких вспышек.

Описание

Ручной режим позволяет менять мощность импульса от 1 до 1/16. Автоматическое отключение питания позволит сэкономить заряд батарей.

Модель может эффективно использоваться для творческой съемки, в т.ч. в профессиональной работе, благодаря функциям: моделирующий свет, стробоскопический режим, беспроводной режим TTL, скоростная синхронизация, синхронизация по задней шторке, ручной режим, позволяющий фотографу регулировать мощность вспышки в пределах восьми ступеней.

Головка вспышки может поворачиваться вверх (на угол до 90 градусов), влево (на угол до 180 градусов) или вправо (на угол до 90 градусов) для съемки в отраженном свете. Для макросъемки и съемки крупным планом головка вспышки может наклоняться вниз на угол до 7 градусов. В режиме энергосбережения (Auto power-Off) вспышка автоматически отключает ЖК-дисплей, чтобы продлить время работы от одного комплекта батарей. О полной зарядке вспышка сообщает специальным индикатором готовности к работе.

Технические характеристики:

  • тип продукта – TTL-управляемая электронная фотовспышка
  • экспокоррекция – есть
  • дисплей – есть, с подсветкой
  • вращение головки:
    • в вертикальной плоскости (вверх, град. – 0/60/75/90; вниз, град. – 0/7)
    • в горизонтальной плоскости (направо, град. – 0/60/75/90; влево, град. – 0/60/75/90/120/150/180)
  • ведущее число (при 105 мм и ISO 100) – 61
  • режим TTL – E-TTL I / E-TTL II
  • автоматический зум – есть
  • угол освещения, мм – от 24 до 105
  • максимальный угол освещения (с диффузором), мм – 17
  • подсветка автофокуса – возможна
  • пилотный свет – возможен
  • ручной режим – от 1 до 1/16
  • длительность импульса, с – около 1/700
  • питание – 4 батареи типа АА
  • время перезарядки, с – от 5 до 7
  • число срабатываний от одного комплекта батарей – от 120 до 160
  • размеры, мм – 77х139х117
  • вес, г – 330 

Комплектация

  • Вспышка – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.
  • Подставка под вспышку FS-11 – 1 шт.
  • Инструкция – 1 шт.

   

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.

Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.

1 340 ₽
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