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Profoto (901202) A1 AirTTL вспышка накамерная для Nikon
Profoto (901202) A1 AirTTL вспышка накамерная для Nikon
Profoto (901202) A1 AirTTL вспышка накамерная для Nikon
Profoto (901202) A1 AirTTL вспышка накамерная для Nikon
Profoto (901202) A1 AirTTL вспышка накамерная для Nikon
Profoto (901202) A1 AirTTL вспышка накамерная для Nikon

Profoto (901202) A1 AirTTL вспышка накамерная для Nikon

Profoto
Артикул: NVF-9274

Profoto A1 AirTTL - вспышка накамерная с функцией AirTTL для Nikon.

Имеет мощность - 76 Дж и поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 секунды. Вспышка оснащена закругленной головой с линзой Френеля что дает возможность получения более мягкого света, чем от обычной накамерной вспышки. 

Работает от литий-ионного аккумулятора, заряда которого хватает на 360 вспышек при полной мощности. Время перезарядки - 1,2 секунды.

Описание

Характеристики:

  • режим пилотного света - вкл/выкл
  • сброс энергии - автоматический
  • регулировка мощности - 1/10
  • время зарядки аккумулятора, м - 80
  • порты - Micro USB
  • подсветка автофокуса - есть
  • время перезарядки, с - 0,05-1,3
  • подсветка дисплея - есть
  • интерфейс управления - при помощи диска управления и клавиш
  • пилотный свет - есть
  • подсветка автофокуса - есть
  • цветовая температура, К - 5500
  • длительность импульса, с - 1/800 - 1/20000
  • мощность, Дж - 76
  • вес, г - 560
  • тип питания - Li-Ion аккумулятор
  • устройства синхронизации и управления - горячий башмак, синхрокабель, светоловушка, система Air TTL, 8 каналов и 3 группы
  • количество импульсов при полном заряде батареи - 360 импульсов на полной мощности время перезарядки, с - 1,3
  • совместимость - фотоаппараты Nikon
  • размер, см - 21,8x25,9x8,9

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