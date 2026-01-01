Profoto (901202) A1 AirTTL вспышка накамерная для Nikon

Характеристики:
- режим пилотного света - вкл/выкл
- сброс энергии - автоматический
- регулировка мощности - 1/10
- время зарядки аккумулятора, м - 80
- порты - Micro USB
- подсветка автофокуса - есть
- время перезарядки, с - 0,05-1,3
- подсветка дисплея - есть
- интерфейс управления - при помощи диска управления и клавиш
- пилотный свет - есть
- подсветка автофокуса - есть
- цветовая температура, К - 5500
- длительность импульса, с - 1/800 - 1/20000
- мощность, Дж - 76
- вес, г - 560
- тип питания - Li-Ion аккумулятор
- устройства синхронизации и управления - горячий башмак, синхрокабель, светоловушка, система Air TTL, 8 каналов и 3 группы
- количество импульсов при полном заряде батареи - 360 импульсов на полной мощности время перезарядки, с - 1,3
- совместимость - фотоаппараты Nikon
- размер, см - 21,8x25,9x8,9