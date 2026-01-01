Profoto (901201) A1 AirTTL вспышка накамерная для Canon

Артикул: NVF-9273

Profoto A1 AirTTL - вспышка накамерная с функцией AirTTL для Canon.

Имеет мощность - 76 Дж и поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 секунды. Вспышка оснащена закругленной головой с линзой Френеля что дает возможность получения более мягкого света, чем от обычной накамерной вспышки.

Работает от литий-ионного аккумулятора, заряда которого хватает на 360 вспышек при полной мощности. Время перезарядки - 1,2 секунды.