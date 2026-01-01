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Profoto (901211) комплект EUR A1 Duo Kit for Canon и (100397) батареи 2 шт. Li-lon для A1
Profoto (901211) комплект EUR A1 Duo Kit for Canon и (100397) батареи 2 шт. Li-lon для A1

Profoto (901211) комплект EUR A1 Duo Kit for Canon и (100397) батареи 2 шт. Li-lon для A1

Profoto
Артикул: MTG-0165

Комплект Profoto (901211 EUR) A1 Duo Kit for Canon на базе двух вспышек со встроенным AirTTL. Накамерная вспышка A1 предназначена для использования стационарно, так же способна синхронизироваться со всеми продуктами Profoto. Оснащена li-ion аккумулятором, что позволяет ускорить время перезарядки в 4 раза и продлить ее жизнь. Обладает мощным импульсом, не уступающим Profoto B2, так же имеет постоянный диодный свет с кольцом регулировки яркости. Идеальное мобильное и компактное устройство, одинаково подходящее профессионалу и любителю, как в студии, так и вне.

Описание

Накамерная вспышка Profoto (901211) EUR A1 Duo Kit for Canon со встроенным синхронизатором AirTTL оснащена уникальной круглой световой головкой, обеспечивающей постепенное мягкое снижение интенсивности света, что позволяет легко создать красивый и естественный свет. Во вспышке есть встроенная магнитная защелка и светодиодная моделирующая подсветка, которая дает наглядное представление о том, как на снимке будут работать свет и тень.

Питание A1 осуществляется от собственного литий-ионного аккумулятора высокой емкости, который работает вчетверо дольше батареек AA, быстро заряжается, а скорость его работы со временем не снижается. Модель A1 перезаряжается вчетверо быстрее других накамерных вспышек: на полной мощности она вновь готова к съемке всего через 1,2 секунды. Одного заряда аккумулятора хватает на 350 срабатываний на полной мощности.

Вспышка A1 оснащена большим дисплеем с высоким разрешением. Имеется подсветка автофокуса (AF), встроенный моторизованный зум с ручным управлением.

Во время выездных съемок, на камере или на стойке - вспышка Profoto (901211) EUR A1 Duo Kit for Canon поможет вам сформировать отличный свет в любой ситуации.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 76 Дж
  • диапазон мощности - 9 ступеней (2 - 10)
  • диапазон мощности HSS - 9 ступеней (2 - 10)
  • время перезарядки - не более 1,2 с
  • стабильность импульса - 0,2 ступени
  • поддержка TTL - да
  • высокоскоростная синхронизация (HSS) - да
  • рабочий диапазон - нормальная синхронизация и дистанционное управление до 300 м. TTL и HSS до 100 м
  • пилотный свет - есть, светодиодный
  • питание - литий-ионный аккумулятор, до 350 вспышек на полной мощности, зарядка за 80 минут
  • вес - 560 г (с аккумулятором)

Комплектация

  • Вспышка Profoto (901211) EUR A1 Duo Kit for Canon - 2 шт.
  • Аккумулятор литий-ионный - 2 шт.
  • USB-кабель 2.0 типа A к Micro B - 1 шт.
  • Силовой кабель C7 EUR - 1 шт.

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