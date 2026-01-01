Profoto (901211) комплект EUR A1 Duo Kit for Canon и (100397) батареи 2 шт. Li-lon для A1

Описание

Накамерная вспышка Profoto (901211) EUR A1 Duo Kit for Canon со встроенным синхронизатором AirTTL оснащена уникальной круглой световой головкой, обеспечивающей постепенное мягкое снижение интенсивности света, что позволяет легко создать красивый и естественный свет. Во вспышке есть встроенная магнитная защелка и светодиодная моделирующая подсветка, которая дает наглядное представление о том, как на снимке будут работать свет и тень.

Питание A1 осуществляется от собственного литий-ионного аккумулятора высокой емкости, который работает вчетверо дольше батареек AA, быстро заряжается, а скорость его работы со временем не снижается. Модель A1 перезаряжается вчетверо быстрее других накамерных вспышек: на полной мощности она вновь готова к съемке всего через 1,2 секунды. Одного заряда аккумулятора хватает на 350 срабатываний на полной мощности.

Вспышка A1 оснащена большим дисплеем с высоким разрешением. Имеется подсветка автофокуса (AF), встроенный моторизованный зум с ручным управлением.

Во время выездных съемок, на камере или на стойке - вспышка Profoto (901211) EUR A1 Duo Kit for Canon поможет вам сформировать отличный свет в любой ситуации.

Характеристики: