Profoto (901202) комплект EUR A1 AirTTL-N EUR вспышка для Nikon и (100397) батарея Li-lon для A1

Profoto A1- накамерная вспышка для фотоаппаратов Nikon с функцией AirTTL. A1 оснащена закругленной головкой с линзой Френеля для получения света более мягкого, чем дает типичная накамерная вспышка. Вспышка мощностью 76 Дж, имеет возможности TTL и поддерживает высокоскоростную синхронизацию.
Вспышка работает от литий-ионного аккумулятора, заряда которого хватает на 350 вспышек полной мощности. Время перезарядки - всего 1,2 секунды.
Характеристики:
- максимальная мощность - 76 Дж
- диапазон мощности - 9 ступеней (2 - 10)
- диапазон мощности HSS - 9 ступеней (2 - 10)
- время перезарядки - не более 1,2 с
- стабильность импульса - 0,2 ступени
- поддержка TTL - да
- высокоскоростная синхронизация (HSS) - да
- рабочий диапазон - нормальная синхронизация и дистанционное управление до 300 м. TTL и HSS до 100 м
- пилотный свет - есть, светодиодный
- питание - литий-ионный аккумулятор, до 350 вспышек на полной мощности, зарядка за 80 минут
- вес - 560 г (с аккумулятором)