Profoto (901202) комплект EUR A1 AirTTL-N EUR вспышка для Nikon и (100397) батарея Li-lon для A1

Описание

Profoto A1- накамерная вспышка для фотоаппаратов Nikon с функцией AirTTL. A1 оснащена закругленной головкой с линзой Френеля для получения света более мягкого, чем дает типичная накамерная вспышка. Вспышка мощностью 76 Дж, имеет возможности TTL и поддерживает высокоскоростную синхронизацию.

Вспышка работает от литий-ионного аккумулятора, заряда которого хватает на 350 вспышек полной мощности. Время перезарядки - всего 1,2 секунды.

Характеристики: