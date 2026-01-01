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Profoto (901201) комплект EUR A1 AirTTL-C EUR вспышка для Canon и (100397) батарея Li-lon для A1
Profoto (901201) комплект EUR A1 AirTTL-C EUR вспышка для Canon и (100397) батарея Li-lon для A1
Profoto (901201) комплект EUR A1 AirTTL-C EUR вспышка для Canon и (100397) батарея Li-lon для A1
Profoto (901201) комплект EUR A1 AirTTL-C EUR вспышка для Canon и (100397) батарея Li-lon для A1
Profoto (901201) комплект EUR A1 AirTTL-C EUR вспышка для Canon и (100397) батарея Li-lon для A1

Profoto (901201) комплект EUR A1 AirTTL-C EUR вспышка для Canon и (100397) батарея Li-lon для A1

Profoto
Артикул: MTG-0163

Накамерная вспышка Profoto (901201) EUR A1 AirTTL - C для Canon со встроенным AirTTL для использования стационарно, так же способна синхронизироваться со всеми продуктами Profoto. Оснащена li-ion аккумулятором, что позволяет ускорить время перезарядки в 4 раза. Обладает мощным импульсом, не уступающим Profoto B2, так же имеет постоянный диодный свет с кольцом регулировки яркости. Идеальное мобильное, компактное устройство, одинаково подходящее профессионалу и любителю, как в студии, так и вне.

Описание

Profoto A1- накамерная вспышка для фотоаппаратов Canon с функцией AirTTL. A1 оснащена закругленной головкой с линзой Френеля для получения света более мягкого, чем дает типичная накамерная вспышка. Вспышка мощностью 76 Дж, имеет возможности TTL и поддерживает высокоскоростную синхронизацию.

Вспышка работает от литий-ионного аккумулятора, заряда которого хватает на 350 вспышек полной мощности. Время перезарядки - всего 1,2 секунды.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 76 Дж
  • диапазон мощности - 9 ступеней (2 - 10)
  • диапазон мощности HSS - 9 ступеней (2 - 10)
  • время перезарядки - не более 1,2 с
  • стабильность импульса - 0,2 ступени
  • поддержка TTL - да
  • высокоскоростная синхронизация (HSS) - да
  • рабочий диапазон - нормальная синхронизация и дистанционное управление до 300 м. TTL и HSS до 100 м
  • пилотный свет - есть, светодиодный
  • питание - литий-ионный аккумулятор, до 350 вспышек на полной мощности, зарядка за 80 минут
  • вес - 560 г (с аккумулятором)

Комплектация

  • Profoto (901201) EUR A1 AirTTL - C Canon - 1 шт.
  • Батарея (100397) Li-lon для A1 - 1шт.
  • Кабель - USB Cable 2.0 Type A to Micro B - 1 шт.
  • Кабель питания Power Cable C7 EUR - 1 шт.
  • Зарядное устройство - 1 шт.
  • Подставка для вспышки - 1 шт.
  • Куполообразный рассеиватель Dome Diffuser - 1 шт.
  • Компактный отражатель Bounce Card - 1 шт.
  • Широкоугольный рассеиватель Wide Lens - 1 шт.
  • Чехол для вспышки - 1шт.

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