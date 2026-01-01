Nissin i40 Fuji вспышка для фотокамер Fujifilm

Характеристики:
- ведущее число при ISO100 – 40 (голова в положении 105 мм)
- поддерживаемое фокусное расстояние – 24-105 мм (16 мм при использовании рассеивателя)
- источник питания – 4 батареи типа АА
- время полной перезарядки, с – 0,1-4
- количество срабатываний – 220-1700 от одного комплекта батарей (в зависимости от мощности)
- длительность импульса, с – 1/800-1/20000
- экономия электроэнергии – нет
- температура цвета, К – 5600
- беспроводные режимы – ведомый TTL, ведомый цифровой (SD), ведомый аналоговый (SF)
- ev-компенсация на вспышке – ±2 EV c шагом в 1/2 ступени
- управление экспозицией вспышки – ±2 EV c шагом в 1/2 ступени
- угол поворота головки, град. – вверх 90, влево 180, вправо 180
- дополнительная вспышка – постоянный диодный источник света (9 уровней мощности)
- синхронизация по задней шторке – есть
- быстрая синхронизация – есть
- разъем обновления по – есть
- размеры, мм – 85x61x85
- вес, г – 203