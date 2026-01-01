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Nissin i40 Fuji вспышка для фотокамер Fujifilm

Nissin i40 Fuji вспышка для фотокамер Fujifilm

Nissin
Артикул: NVF-5828

Nissin i40 Fuji – вспышка для фотокамер Fujifilm. Вспышка создана для работы с цифровыми зеркальными фотокамерами, оснащенными контактным устройством горячий башмак. Модель i40 Fuji полностью поддерживает системы управления Fujifilm TTL.

Описание

Характеристики:

  • ведущее число при ISO100 – 40 (голова в положении 105 мм)
  • поддерживаемое фокусное расстояние – 24-105 мм (16 мм при использовании рассеивателя)
  • источник питания – 4 батареи типа АА
  • время полной перезарядки, с – 0,1-4
  • количество срабатываний – 220-1700 от одного комплекта батарей (в зависимости от мощности)
  • длительность импульса, с – 1/800-1/20000
  • экономия электроэнергии – нет
  • температура цвета, К – 5600
  • беспроводные режимы – ведомый TTL, ведомый цифровой (SD), ведомый аналоговый (SF)
  • ev-компенсация на вспышке – ±2 EV c шагом в 1/2 ступени
  • управление экспозицией вспышки – ±2 EV c шагом в 1/2 ступени
  • угол поворота головки, град. – вверх 90, влево 180, вправо 180
  • дополнительная вспышка – постоянный диодный источник света (9 уровней мощности)
  • синхронизация по задней шторке – есть
  • быстрая синхронизация – есть
  • разъем обновления по – есть
  • размеры, мм – 85x61x85
  • вес, г – 203

Комплектация

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