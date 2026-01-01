Nissin Di700AN вспышка для фотокамер Nikon i-TTL

Характеристики:
- ведущее число – 54 м (ISO 100, 200 мм)
- крепление – башмак
- время перезарядки, с – 0,1-4
- дисплей – есть
- угол поворота, град. – вверх 90, вниз 7, по горизонтали 360
- автоматический zoom – есть
- ручной zoom – есть
- широкоугольный диффузор – есть
- угол освещения, мм – 24-200
- максимальный угол освещения – 16 мм (с диффузором)
- поддержка режимов – i-TTL
- fp-синхронизация – есть
- синхронизация по передней шторке затвора – есть
- синхронизация по задней шторке затвора – есть
- режим ведомой вспышки – есть
- питание – 4 элемента АА
- габариты, мм – 115x75x140
- вес, г – 380