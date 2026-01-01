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Nissin Di700AN вспышка для фотокамер Nikon i-TTL

Nissin Di700AN вспышка для фотокамер Nikon i-TTL

Nissin
Артикул: NVF-5826

Nissin Di700AN вспышка для фотокамер Nikon i-TTL – вспышка для фотокамер Nikon i-TTL. Вспышка создана для работы с цифровыми зеркальными фотокамерами, оснащенными контактным устройством горячий башмак. Di700AN полностью поддерживает системы управления i-TTL для Nikon.

 

Описание

Характеристики:

  • ведущее число – 54 м (ISO 100, 200 мм)
  • крепление – башмак
  • время перезарядки, с – 0,1-4
  • дисплей – есть
  • угол поворота, град. – вверх 90, вниз 7, по горизонтали 360
  • автоматический zoom – есть
  • ручной zoom – есть
  • широкоугольный диффузор – есть
  • угол освещения, мм – 24-200
  • максимальный угол освещения – 16 мм (с диффузором)  
  • поддержка режимов – i-TTL
  • fp-синхронизация – есть
  • синхронизация по передней шторке затвора – есть
  • синхронизация по задней шторке затвора – есть
  • режим ведомой вспышки – есть
  • питание – 4 элемента АА
  • габариты, мм – 115x75x140
  • вес, г – 380

Комплектация

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