Nissin Di600N вспышка для фотокамер Nikon i-TTL

С Di600 фотограф может оперативно скорректировать мощность импульса перед съемкой каждого кадра. Выбор режима осуществляется c помощью одной кнопки, которая в зависимости от установленного режима окрашивается в соответствующий цвет: TTL индикатор режимов не горит, ручной М горит красным, SD горит зеленым, SF горит голубым, беспроводной TTL горит сиреневым.
Характеристики:
- ведущее число – 44 для фокусного расстояния 105 мм, 35 для 50 мм, 32 для 35 мм (ISO 100)
- угол охвата – 24-105 мм (16 мм с рассеивающей панелью)
- источник питания – 4 батареи АА
- ресурс батареи – 200-1500 импульсов в зависимости от режима съемки (с щелочными батареями)
- длительность импульса, с – 1/800–1/20000
- подсветка AF, м – эффективный диапазон 0,76
- цветовая температура, К – 5600
- регулировка направления импульса, град. – вверх 90, влево 90, вправо 180
- порты – стандартный синхроконтакт (PC-разъем), порт синхронизации
- 3,5 мм мини-джек
- габариты, мм – 130x77x103
- вес, г – 315