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Nissin Di600C вспышка для фотокамер Canon E-TTL/E-TTL II

Nissin Di600C вспышка для фотокамер Canon E-TTL/E-TTL II

Nissin
Артикул: NVF-5823

Nissin Di600C – вспышка для фотокамер Canon E-TTL/E-TTL II. Вспышка создана для работы с цифровыми зеркальными фотокамерами, оснащенными контактным устройством горячий башмак. Nissin Di600 полностью поддерживает системы управления TTL (E TTL, E TTL II для Canon).

Описание

С Di600 фотограф может оперативно скорректировать мощность импульса перед съемкой каждого кадра. Выбор режима осуществляется c помощью одной кнопки, которая в зависимости от установленного режима окрашивается в соответствующий цвет: TTL индикатор режимов не горит, ручной М горит красным, SD горит зеленым, SF горит голубым, беспроводной TTL горит сиреневым.

Характеристики:

  • ведущее число – 44 для фокусного расстояния 105 мм, 35 для 50 мм, 32 для 35 мм (ISO 100)
  • угол охвата – 24-105 мм (16 мм с рассеивающей панелью)
  • источник питания – 4 батареи АА
  • ресурс батареи – 200-1500 импульсов в зависимости от режима съемки (с щелочными батареями)
  • длительность импульса, с – 1/800–1/20000
  • подсветка AF, м – эффективный диапазон 0,76
  • цветовая температура, К – 5600
  • регулировка направления импульса, град. – вверх 90, влево 90, вправо 180
  • порты – стандартный синхроконтакт (PC-разъем), порт синхронизации
  • 3,5 мм мини-джек
  • габариты, мм – 130x77x103
  • вес, г – 315

Комплектация

  • Вспышка – 1 шт.
  • Подставка для  вспышки – 1 шт.
  • Инструкция – 1 шт.

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