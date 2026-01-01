Nissin Di600C вспышка для фотокамер Canon E-TTL/E-TTL II

Описание

С Di600 фотограф может оперативно скорректировать мощность импульса перед съемкой каждого кадра. Выбор режима осуществляется c помощью одной кнопки, которая в зависимости от установленного режима окрашивается в соответствующий цвет: TTL индикатор режимов не горит, ручной М горит красным, SD горит зеленым, SF горит голубым, беспроводной TTL горит сиреневым.

Характеристики: