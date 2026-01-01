Nissin Di466C вспышка для фотокамер Canon E-TTL/E-TTL II

Вспышка работает автоматически в E TTL II и E TTL режимах. При установке вспышки на фотокамеру управление основными параметрами вспышки можно вести с фотокамеры.
Совместима со следующими моделями камер Canon:
1Ds Mark III , 1Ds Mark II, 1D Mark IV, 1D Mark III, 1D Mark II N, 1D Mark II, 5D Mark II, 5D, 7D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, 550D (Rebel T2i), 500D (Rebel T1i), 450D (Rebel XSi), 400D (Rebel XTi), 350D (Rebel XT), 300D (Rebel X), 1000D (Rebel XS).
PowerShot G7, G9, G10, S5 IS, SX10 IS, 60D. (Необходимо обновление встроенного программного обеспечения с сайта производителя.)
Характеристики:
- ведущее число – 33 для фокусного расстояния 105 мм (ISO 100)
- угол охвата – 24-105 мм (18 мм с рассеивающей панелью). Автоматически устанавливается в соответствии с фокусным расстоянием объектива
- источник питания – 4 батареи АА (аккумуляторы типа АА или литиевые батареи)
- ресурс батареи – 200-1500 импульсов в зависимости от режима съемки (с щелочными батареями)
- ручной режим – с 6 уровнями мощности
- подсветка AF, м – эффективный диапазон 0,76
- цветовая температура, К – 5600
- длительность импульса – 1/800 с (полная мощность) 1/800 1/20000 с (контролируемый импульс)
- беспроводной режим – дополнительная вспышка с 6 уровнями мощности
- габариты, мм – 67x100x105
- вес, г – 230