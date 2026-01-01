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Metz 64 AF-1 вспышка для камер Canon

Metz 64 AF-1 вспышка для камер Canon

Metz
Артикул: OLE-0116

Metz 64AF-1 – новая модель накамерной вспышки для зеркальных фотоаппаратов системы Canon от известного немецкого производителя. Ведущее число 64 (для ISO 100). Самая мощная и компактная вспышка, сочетающая в себе выдающее качество сборки и многочисленные технические функции, например, моторизованный зум и полностью вращающийся рефлектор.

Описание

Вспышка Metz 64AF-1 оснащена новым цифровым вращающимся дисплеем управления с  функцией подсветки. Моторизованная головка отклоняется по горизонтали на 300 град. и по вертикали от -9 до +90 град. и охватывает диапазон фокусных расстояний объективов 24-200 мм, а при использовании широкоугольного рассеивателя до 12 мм. Вспышка имеет автоматический и ручные режимы, поддерживает беспроводное управление как ведомая, и как ведущая. Поддерживает высокоскоростную синхронизацию, а также синхронизацию по первой и второй шторке. Имеется и разъем синхронизации. Наличие USB-порта дает возможность бесплатного обновления встроенного ПО.

Технические характеристики:

  • тип продукта – TTL-управляемая фотовспышка
  • вращение головки – по вертикали -9 - +90 град., по горизонтали 300 град.
  • ведущее число – 64 (для ISO 100 и 200 мм)
  • режим TTL –E-TTL, E-TTL II, Auto, Manual
  • угол рассеивания света – 24 (12) –200 мм
  • ручная регулировка мощности – от 1/1 до 1/256 с шагом 1/3 ступени
  • время перезарядки, сек – 0,1 – 4,4 сек
  • длительность вспышки – 1/180 до 1/18000 сек
  • компенсация экспозиции – -3 EV +3 EV с шагом 1/3 EV
  • автоматическое отключение – есть
  • FP-синхронизация – есть
  • синхронизация по задней шторке затвора – есть
  • беспроводные каналы связи – 4 канала
  • количество беспроводных групп – 3
  • питание – четыре батареи типа АА
  • размеры, мм – 79х147х112
  • вес, г – 895
  • цветовая температура, К – 5500

Комплектация

  • Поясная сумка – 1 шт.
  • Подставка – 1 шт.

   

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