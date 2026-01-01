Metz 52AF-1 вспышка для камер Canon

Вспышка Metz 52AF-1 оснащена поворотным рефлектором (по горизонтали на 300 град. и по вертикали на 90 град.), который обеспечит оптимальную освещенность в любых условиях съемки. Наличие встроенного диффузора позволит фотографировать даже с близкого расстояния и использовать объективы с фокусным расстоянием до 12 мм. Вспышка поддерживает работу в TTL-режиме, может работать ведущей и ведомой, имеет полное ручное управление от 1/1 до 1/128 мощности с шагом 1/3 ступени. Достоинством модели является наличие у нее встроенного USB-порта для обновлений прошивки через непосредственное подключение к компьютеру.
Технические характеристики:
- тип продукта – TTL-управляемая фотовспышка
- вращение головки – по вертикали 90 град., по горизонтали 300 град.
- ведущее число –52 (для ISO 100, максимальный)
- режим TTL – E-TTL, E-TTL-II, Auto, Manual
- угол рассеивания света – 28-105 мм
- ручная регулировка мощности – 1/1-1/128
- время перезарядки, сек – 0,1-3,5 с
- автоматическое отключение – есть
- FP-синхронизация – есть
- синхронизация по задней шторке затвора – есть
- беспроводные каналы связи – 4 канала
- питание – четыре батареи типа АА
- размеры, мм – 134x73x90
- вес, г – 346
- цветовая температура, К – 5500