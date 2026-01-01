images
Metz 44AF-1 вспышка для камер Nikon

Metz 44AF-1 вспышка для камер Nikon

Metz
Артикул: OLE-0109

Metz 44AF-1 – накамерная вспышка для зеркальных фотоаппаратов системы Nikon от ведущего немецкого производителя. Ведущее число 44 (для ISO 100). Изящный дизайн сочетает в себе компактность и мощность. Идеальное решение, как для фотографов-любителей, так и для опытных пользователей, которые понимают цену выгодного предложения.

Описание

Модель Metz 44 AF-1 проста и надежна в использовании. Высокое ведущее число позволит эффективно использовать вспышку в самых непредсказуемых условиях освещения. Вращение головки в стороны (на 300 град.) и вверх (на 90 град.) даст безграничные возможности для творческих решений.

На задней панели расположена интуитивно понятная панель управления, справиться с которой сможет и неопытный новичок. Трансфокатор освещения работает в диапазоне 24-105 мм, а наличие полноповоротного отражателя с выдвижной отражательной пластиной и встроенная широкоугольная линза позволят использовать объективы с фокусным расстоянием до 12 мм.

Вспышка поддерживает TTL-управление в автоматическом режиме, может работать как ведущей, так и ведомой в беспроводном режиме, поддерживает синхронизацию по первой и второй шторке, ручной ввод поправки экспозиции. Возможна ручная регулировка мощности вспышки по 4 ступеням. Достоинством модели является наличие у нее встроенного USB-порта для обновлений прошивки через непосредственное подключение к компьютеру.

Технические характеристики:

  • тип продукта – TTL-управляемая фотовспышка
  • вращение головки – по вертикали 90 град., по горизонтали 300 град.
  • ведущее число – 44 (для ISO 100, максимальный)
  • режим TTL – i-TTL / i-TTL-BL, Auto, Manual
  • угол рассеивания света – 28 - 105 мм
  • подсветка автофокуса – есть
  • время перезарядки, сек – 0,1-3 с
  • длительность вспышки, сек – 1/125-1/15000
  • число срабатываний от одного комплекта батарей – 450
  • питание – четыре батареи типа АА
  • размеры, мм – 73x128x105
  • вес, г – 320
  • цветовая температура, К – 5500

Комплектация

   

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Самоучитель по селфи
Самоучитель по селфи
Перчатки для чистой работы Fotokvant
Перчатки для чистой работы Fotokvant
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.