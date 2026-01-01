Godox Witstro AD200 фотовспышка

Модель AD200 является исключительно выносной вспышкой и не предполагает установку в горячий башмак фотоаппарата. Она выполнена в форме компактного моноблока, размером с привычную накамерную вспышку, но существенно больше более мощная. Устройство оснащено двумя взаимозаменямыми импульсными головами - одна традиционная, с линзой Френеля, дающая яркий направленный свет, а вторая с подиумным размещением импульсной ламы для более рассеянного освещения. Оптимальна для работы с различными светоформирующими насадками. Вспышка AD200 оснащена резьбами 1/4" как на широкой, так и на узкой гранях, что позволяет устанавливать ее на студийную стойку как в ландшафтном, так и портретном положении.
Характеристики:
- мощность, Дж - 200
- скорость перезарядки, с - от 1 до 2
- глубина регулировки мощности - от 1 до 1/128
- управление пилотным светом - нет
- индикация готовности - нет
- охлаждение - нет