Godox Witstro AD200 фотовспышка

Описание

Модель AD200 является исключительно выносной вспышкой и не предполагает установку в горячий башмак фотоаппарата. Она выполнена в форме компактного моноблока, размером с привычную накамерную вспышку, но существенно больше более мощная. Устройство оснащено двумя взаимозаменямыми импульсными головами - одна традиционная, с линзой Френеля, дающая яркий направленный свет, а вторая с подиумным размещением импульсной ламы для более рассеянного освещения. Оптимальна для работы с различными светоформирующими насадками. Вспышка AD200 оснащена резьбами 1/4" как на широкой, так и на узкой гранях, что позволяет устанавливать ее на студийную стойку как в ландшафтном, так и портретном положении.

Характеристики: