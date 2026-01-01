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Godox Witstro AD200 фотовспышка
Godox Witstro AD200 фотовспышка
Godox Witstro AD200 фотовспышка
Godox Witstro AD200 фотовспышка

Godox Witstro AD200 фотовспышка

Godox
Артикул: NVF-9582

Godox Witstro AD200 - фотовспышка с поддержкой TTL и HSS.

Вспышка мощностью 200Дж, питаемая литиевым аккумулятором, предлагающая TTL и HSS функционал при работе с радиосинхронизаторами системы Godox 2,4G X-System (на текущий момент поддерживаются камеры Canon, Nikon и Sony). 

Описание

Модель AD200 является исключительно выносной вспышкой и не предполагает установку в горячий башмак фотоаппарата. Она выполнена в форме компактного моноблока, размером с привычную накамерную вспышку, но существенно больше более мощная. Устройство оснащено двумя взаимозаменямыми импульсными головами - одна традиционная, с линзой Френеля, дающая яркий направленный свет, а вторая с подиумным размещением импульсной ламы для более рассеянного освещения. Оптимальна для работы с различными светоформирующими насадками. Вспышка AD200 оснащена резьбами 1/4" как на широкой, так и на узкой гранях, что позволяет устанавливать ее на студийную стойку как в ландшафтном, так и портретном положении.

Характеристики:

  • мощность, Дж - 200
  • скорость перезарядки, с - от 1 до 2
  • глубина регулировки мощности - от 1 до 1/128
  • управление пилотным светом - нет
  • индикация готовности - нет
  • охлаждение - нет

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