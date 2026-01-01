Godox Ving V850II Kit вспышка накамерная универсальная

Описание

Серия вспышек Godox Ving снабжена Li-Ion аккумулятором 11,1 В/2000 мАч, обеспечивающей до 650 импульсов с максимальной мощностью и высокую скорость перезарядки между залпами - до 1,5 с при максимальной мощности.

Радиосистема Godox 2,4G X-System обеспечивает дистанцию передачи более 100 м и позволяет использовать творческие режимы синхронизации вспышек и камер.

Вспышки серии Ving поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 с (High-Speed-Sync), компенсацию экспозиции вспышкой (Flash Exposure Compensation), захват экспозиции вспышкой (Flash Exposure Lock), моделирующую вспышку и др.

Она обеспечивает ведущее число GN60 (м, при ISO100@200мм) и 22 шага регулировки мощности (от 1/1 до 1/128). Автоматическое или ручное зуммирование импульсной головки от 20 мм до 200 мм.Также предусмотрена поддержка обновлений прошивки через USB-порт.

Характеристики: