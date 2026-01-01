Godox Ving V1O TTL накамерная вспышка с круглой головкой для Olympus/Panasonic. 

Круглая форма головки является одной из основных особенностей вспышки Godox Ving V1O - это позволяет получить совершенно круглый световой пучок света студийного качества для мягкого и естественного освещения. Зумирование головки вспышки управляется автоматически или вручную, диапазон зумирования 28 - 105 мм позволяет создать необходимый угол свечения для экономии батареи и сокращения времени перезарядки. Головка вращается по горизонтали на 330° и имеет угол наклона от -7° до +120°, это означает возможность отклоняться назад без необходимости поворота головки, благодаря этому повышается эффективность съемки в отраженном свете.
Обладая большой мощностью, широким набором функций и возможностью установки различных аксессуаров на магнитном креплении, вспышка подходит для съемки портретов, свадеб, репортажей (в том числе спортивных), трэвел съемки, предметной съемки и т.д.
Вспышка Godox Ving V1 с круглой головкой и мощностью импульса 76 Дж представляет собой усовершенствованный источник света с функциями, которые отвечают самым современным требованиям фотографов. Кроме полной совместимости с режимом TTL, вспышка поддерживает режим компенсации экспозиции (FEC), брекетинг (FEB) и блокировку экспопары (FEL), а также такие функции, как: высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 с), синхронизация по первой/второй шторке, функция стробоскопа. Мощность регулируется от 1/1 до 1/256 (9 стопов с шагом 1/10 стопа), длительность импульса составляет до 1/20000 с.
Конструкция вспышки предусматривает уникальную систему установки батареи, нет никаких откидывающихся крышек, которые могут сломаться. В корпусе вспышки имеется сквозное отверстие, в которое вставляется батарея. Теперь, при разрядке аккумулятора, его легко и быстро можно заменить на новый, без риска повредить крышку отсека. Литий-ионная батарея обеспечивает длительный срок службы и быстрое время перезарядки, а также позволяет сделать до 480 импульсов на полной мощности, время перезарядки составляет менее 1,5 с.
Встроенный модуль системы радиосинхронизации Godox 2.4G X обеспечивает полный дистанционный контроль всех параметров и совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков. Все вспышки в системе будут работать от одного передатчика на камере, вне зависимости от того, какое конкретно оборудование используется в данный момент.
Дополнительно можно купить передатчик (Xpro, X1 или X2), который поддерживает дистанционное управление в режиме TTL и такие функции, как компенсацию и блокировку экспозиции (FEC, FEB, FEL), высокоскоростную синхронизацию с выдержкой до 1/8000 с, режим стробоскоп и т.д.
Для предварительной оценки светотеневого рисунка внизу головки находятся два светодиода мощностью 2 Вт, которые представляют собой моделирующую лампу с диапазоном регулировки яркости в 10 ступеней.
Новый механизм блокировки позволяет быстро и надежно закрепить вспышку в башмаке камеры или на подставке с помощью небольшого рычага, и также быстро ее снять.
На панели управления находятся кнопки для переключения режимов, а также колесо для выбора пунктов меню, регулировки мощности, зума и т.д. Большой дисплей с подсветкой отображает значения параметров.
Обод головки представляет собой магнитное крепление для различных аксессуаров. Благодаря этому на вспышку можно быстро установить различные модификаторы света. Широкий ассортимент насадок включает в себя сферический рассеиватель, конус, шторки, соты, отражатель, конверсионные фильтры и другое (насадки приобретаются отдельно).
Характеристики:
- Модель V1O
- Совместимые камеры Olimpus (TTL)
- Мощность 76 Дж
- Угол подсветки от 28 до 105 мм,автоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения),ручной зум,наклон головки вспышки: от 0˚до 330˚ горизонтально и от -7˚ до 120˚ вертикально
- Длительность импульса от 1/350 до 1/20000 секунды
- Управление экспозицией вспышки - Система управления экспозицией вспышки TTL и ручной режим вспышки
- Компенсация вспышки (FEC) ручная FEB: ±3 ступени с шагом 1/3, FEC
- Блокировка экспозиции - нет
- Режим синхронизации - высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
- Режим стробоскопа - есть (до 90 импульсов, 100 Гц)
- Дистанционное управление вспышкой
- Режимы дистанционного управления вспышкой - режим ведущей вспышки (Master), режим ведомой вспышки (Slave), выкл.
- Количество групп - M, A, B, C
- Количество ведомых групп - A, B, C, D, E (группа D/E управляется системой синхронизации Godox X)
- Радиус передачи сигнала (приблиз.) 100 м
- Количество каналов 32 (1~32)ID 01~99
- Моделирующая вспышка нет
- Подсветка автофокуса - Эффективное расстояние (приблиз.) в центре: 0,6-10м / 2,0-32,8 футов по краям: 0,6-5 м / 2,0-16,4 футов
- LED пилотная лампа - Мощность 2 Вт
- Цветовая температура 3300К±200К
- Электропитание - Источник питания Li-ion батарея VB26 (7,2В 2600мА·ч)/VB26A (7,2В 3000 мА·ч)
- Время перезарядки до 1,5 с
- Количество импульсов - на полной мощности около 480
- Энергосбережение автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки)
- Методы синхронизации «горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2,5мм
- Цветовая температура 5600±200КРазмеры
- Размеры корпуса 76х93х197 мм
- Вес нетто без учета аккумулятора 420 г
- Вес нетто с аккумулятором 530 г