Godox Ving V1O TTL накамерная вспышка с круглой головкой для Olympus/Panasonic. 

Описание

Круглая форма головки является одной из основных особенностей вспышки Godox Ving V1O - это позволяет получить совершенно круглый световой пучок света студийного качества для мягкого и естественного освещения. Зумирование головки вспышки управляется автоматически или вручную, диапазон зумирования 28 - 105 мм позволяет создать необходимый угол свечения для экономии батареи и сокращения времени перезарядки. Головка вращается по горизонтали на 330° и имеет угол наклона от -7° до +120°, это означает возможность отклоняться назад без необходимости поворота головки, благодаря этому повышается эффективность съемки в отраженном свете.

Обладая большой мощностью, широким набором функций и возможностью установки различных аксессуаров на магнитном креплении, вспышка подходит для съемки портретов, свадеб, репортажей (в том числе спортивных), трэвел съемки, предметной съемки и т.д.



Вспышка Godox Ving V1 с круглой головкой и мощностью импульса 76 Дж представляет собой усовершенствованный источник света с функциями, которые отвечают самым современным требованиям фотографов. Кроме полной совместимости с режимом TTL, вспышка поддерживает режим компенсации экспозиции (FEC), брекетинг (FEB) и блокировку экспопары (FEL), а также такие функции, как: высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 с), синхронизация по первой/второй шторке, функция стробоскопа. Мощность регулируется от 1/1 до 1/256 (9 стопов с шагом 1/10 стопа), длительность импульса составляет до 1/20000 с.



Конструкция вспышки предусматривает уникальную систему установки батареи, нет никаких откидывающихся крышек, которые могут сломаться. В корпусе вспышки имеется сквозное отверстие, в которое вставляется батарея. Теперь, при разрядке аккумулятора, его легко и быстро можно заменить на новый, без риска повредить крышку отсека. Литий-ионная батарея обеспечивает длительный срок службы и быстрое время перезарядки, а также позволяет сделать до 480 импульсов на полной мощности, время перезарядки составляет менее 1,5 с.



Встроенный модуль системы радиосинхронизации Godox 2.4G X обеспечивает полный дистанционный контроль всех параметров и совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков. Все вспышки в системе будут работать от одного передатчика на камере, вне зависимости от того, какое конкретно оборудование используется в данный момент.

Дополнительно можно купить передатчик (Xpro, X1 или X2), который поддерживает дистанционное управление в режиме TTL и такие функции, как компенсацию и блокировку экспозиции (FEC, FEB, FEL), высокоскоростную синхронизацию с выдержкой до 1/8000 с, режим стробоскоп и т.д.



Для предварительной оценки светотеневого рисунка внизу головки находятся два светодиода мощностью 2 Вт, которые представляют собой моделирующую лампу с диапазоном регулировки яркости в 10 ступеней.



Новый механизм блокировки позволяет быстро и надежно закрепить вспышку в башмаке камеры или на подставке с помощью небольшого рычага, и также быстро ее снять.



На панели управления находятся кнопки для переключения режимов, а также колесо для выбора пунктов меню, регулировки мощности, зума и т.д. Большой дисплей с подсветкой отображает значения параметров.



Обод головки представляет собой магнитное крепление для различных аксессуаров. Благодаря этому на вспышку можно быстро установить различные модификаторы света. Широкий ассортимент насадок включает в себя сферический рассеиватель, конус, шторки, соты, отражатель, конверсионные фильтры и другое (насадки приобретаются отдельно).

Характеристики: