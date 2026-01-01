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Godox Ving V1O TTL накамерная вспышка с круглой головкой для Olympus/Panasonic
Godox Ving V1O TTL накамерная вспышка с круглой головкой для Olympus/Panasonic
Godox Ving V1O TTL накамерная вспышка с круглой головкой для Olympus/Panasonic
Godox Ving V1O TTL накамерная вспышка с круглой головкой для Olympus/Panasonic

Godox Ving V1O TTL накамерная вспышка с круглой головкой для Olympus/Panasonic

Godox
Артикул: MTG-0542

Godox Ving V1O TTL накамерная вспышка с круглой головкой для Olympus/Panasonic. 

Мощность 76 Дж, совместима с Olympus/Panasonic, режимы: M/E-TTL II, подсветка автофокуса, режим стробоскоп Multi, головка регулируется по горизонтали на 330° и по вертикали от -7° до 120°, высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция, синхронизация по первой/второй шторке, автоматический зум 28-105 мм, режим ведомой/ведущей вспышки, дистанционное управление, магнитное крепление для светомодификаторов, ЖК-дисплей с подсветкой, металлическая ножка с быстрым креплением, питание от аккумулятора.

Описание

Круглая форма головки является одной из основных особенностей вспышки Godox Ving V1O - это позволяет получить совершенно круглый световой пучок света студийного качества для мягкого и естественного освещения. Зумирование головки вспышки управляется автоматически или вручную, диапазон зумирования 28 - 105 мм позволяет создать необходимый угол свечения для экономии батареи и сокращения времени перезарядки. Головка вращается по горизонтали на 330° и имеет угол наклона от -7° до +120°, это означает возможность отклоняться назад без необходимости поворота головки, благодаря этому повышается эффективность съемки в отраженном свете.

Обладая большой мощностью, широким набором функций и возможностью установки различных аксессуаров на магнитном креплении, вспышка подходит для съемки портретов, свадеб, репортажей (в том числе спортивных), трэвел съемки, предметной съемки и т.д.

Вспышка Godox Ving V1 с круглой головкой и мощностью импульса 76 Дж представляет собой усовершенствованный источник света с функциями, которые отвечают самым современным требованиям фотографов. Кроме полной совместимости с режимом TTL, вспышка поддерживает режим компенсации экспозиции (FEC), брекетинг (FEB) и блокировку экспопары (FEL), а также такие функции, как: высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 с), синхронизация по первой/второй шторке, функция стробоскопа. Мощность регулируется от 1/1 до 1/256 (9 стопов с шагом 1/10 стопа), длительность импульса составляет до 1/20000 с.

Конструкция вспышки предусматривает уникальную систему установки батареи, нет никаких откидывающихся крышек, которые могут сломаться. В корпусе вспышки имеется сквозное отверстие, в которое вставляется батарея. Теперь, при разрядке аккумулятора, его легко и быстро можно заменить на новый, без риска повредить крышку отсека. Литий-ионная батарея обеспечивает длительный срок службы и быстрое время перезарядки, а также позволяет сделать до 480 импульсов на полной мощности, время перезарядки составляет менее 1,5 с.

Встроенный модуль системы радиосинхронизации Godox 2.4G X обеспечивает полный дистанционный контроль всех параметров и совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков. Все вспышки в системе будут работать от одного передатчика на камере, вне зависимости от того, какое конкретно оборудование используется в данный момент. 

Дополнительно можно купить передатчик (Xpro, X1 или X2), который поддерживает дистанционное управление в режиме TTL и такие функции, как компенсацию и блокировку экспозиции (FEC, FEB, FEL), высокоскоростную синхронизацию с выдержкой до 1/8000 с, режим стробоскоп и т.д. 

Для предварительной оценки светотеневого рисунка внизу головки находятся два светодиода мощностью 2 Вт, которые представляют собой моделирующую лампу с диапазоном регулировки яркости в 10 ступеней. 

Новый механизм блокировки позволяет быстро и надежно закрепить вспышку в башмаке камеры или на подставке с помощью небольшого рычага, и также быстро ее снять. 

На панели управления находятся кнопки для переключения режимов, а также колесо для выбора пунктов меню, регулировки мощности, зума и т.д. Большой дисплей с подсветкой отображает значения параметров.

Обод головки представляет собой магнитное крепление для различных аксессуаров. Благодаря этому на вспышку можно быстро установить различные модификаторы света. Широкий ассортимент насадок включает в себя сферический рассеиватель, конус, шторки, соты, отражатель, конверсионные фильтры и другое (насадки приобретаются отдельно).

Характеристики:

  • Модель V1O
  • Совместимые камеры Olimpus (TTL)
  • Мощность 76 Дж
  • Угол подсветки от 28 до 105 мм,автоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения),ручной зум,наклон головки вспышки: от 0˚до 330˚ горизонтально и от -7˚ до 120˚ вертикально
  • Длительность импульса от 1/350 до 1/20000 секунды
  • Управление экспозицией вспышки - Система управления экспозицией вспышки TTL и ручной режим вспышки
  • Компенсация вспышки (FEC) ручная FEB: ±3 ступени с шагом 1/3, FEC
  • Блокировка экспозиции - нет
  • Режим синхронизации - высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
  • Режим стробоскопа - есть (до 90 импульсов, 100 Гц)
  • Дистанционное управление вспышкой
  • Режимы дистанционного управления вспышкой - режим ведущей вспышки (Master), режим ведомой вспышки (Slave), выкл.
  • Количество групп - M, A, B, C
  • Количество ведомых групп - A, B, C, D, E (группа D/E управляется системой синхронизации Godox X)
  • Радиус передачи сигнала (приблиз.) 100 м
  • Количество каналов 32 (1~32)ID 01~99
  • Моделирующая вспышка нет
  • Подсветка автофокуса - Эффективное расстояние (приблиз.) в центре: 0,6-10м / 2,0-32,8 футов по краям: 0,6-5 м / 2,0-16,4 футов
  • LED пилотная лампа - Мощность 2 Вт
  • Цветовая температура 3300К±200К
  • Электропитание - Источник питания Li-ion батарея VB26 (7,2В 2600мА·ч)/VB26A (7,2В 3000 мА·ч)
  • Время перезарядки до 1,5 с
  • Количество импульсов - на полной мощности около 480
  • Энергосбережение автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки)
  • Методы синхронизации «горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2,5мм
  • Цветовая температура 5600±200КРазмеры
  • Размеры корпуса 76х93х197 мм
  • Вес нетто без учета аккумулятора 420 г
  • Вес нетто с аккумулятором 530 г

Комплектация

  • Литий-ионная батарея
  • Зарядное устройство
  • USB зарядное устройство
  • USB кабель
  • Мини-стойка
  • Чехол
  • Руководство по эксплуатации

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