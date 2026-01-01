Godox Ving V1F TTL вспышка накамерная с круглой головкой для Fujifilm

Описание

Зумирование головки вспышки управляется автоматически или вручную, диапазон зумирования 28–105 мм позволяет создать необходимый угол свечения для экономии батареи и сокращения времени перезарядки. Головка вращается по горизонтали на 330 и имеет угол наклона от –7 до +120, это означает возможность отклоняться назад без необходимости поворота головки, благодаря этому повышается эффективность съемки в отраженном свете. Особенность вспышки в конструкции установки батареи: нет никаких откидывающихся крышек, которые могут сломаться. В корпусе вспышки имеется сквозное отверстие, в которое вставляется батарея. Теперь, при разрядке аккумулятора, его легко и быстро можно заменить на новый, без риска повредить крышку отсека. Литий-ионная батарея емкостью 2600 мАч обеспечивает длительный срок службы и быстрое время перезарядки, а также позволяет сделать до 480 импульсов на полной мощности. Время перезарядки составляет менее 1,5 с. Встроенный модуль системы радиосинхронизации Godox 2.4G X обеспечивает полный дистанционный контроль всех параметров и совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков. Все вспышки в системе будут работать от одного передатчика на камере, вне зависимости от того, какое конкретно оборудование используется в данный момент. Дополнительно можно купить передатчик (Xpro, X1 или X2), который поддерживает дистанционное управление в режиме TTL и такие функции, как компенсация и блокировка экспозиции (FEC, FEB, FEL), высокоскоростная синхронизация с выдержкой до 1/8000 с, режим стробоскопа и т. д. Пилотная лампа для предварительной оценки светотеневого рисунка: внизу головки находятся два светодиода мощностью 2 Вт, которые представляют собой моделирующую лампу с диапазоном регулировки яркости в 10 ступеней. Механизм блокировки QuickLock позволяет быстро и надежно закрепить вспышку в башмаке камеры или на подставке с помощью небольшого рычага и так же быстро ее снять.