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Godox AD360II-N kit Witstro 360W TTL вспышка для Nikon комплект
Godox AD360II-N kit Witstro 360W TTL вспышка для Nikon комплект
Godox AD360II-N kit Witstro 360W TTL вспышка для Nikon комплект
Godox AD360II-N kit Witstro 360W TTL вспышка для Nikon комплект
Godox AD360II-N kit Witstro 360W TTL вспышка для Nikon комплект
Godox AD360II-N kit Witstro 360W TTL вспышка для Nikon комплект
Godox AD360II-N kit Witstro 360W TTL вспышка для Nikon комплект
Godox AD360II-N kit Witstro 360W TTL вспышка для Nikon комплект
Godox AD360II-N kit Witstro 360W TTL вспышка для Nikon комплект

Godox AD360II-N kit Witstro 360W TTL вспышка для Nikon комплект

Godox
Артикул: NVF-9578

Godox AD360II-N kit Witstro 360W TTL - вспышка для Nikon с поддержкой i-TLL и батарейный блок. 

Вспышка с полной поддержки i-TTL включая высокоскоростную синхронизацию (HSS) до 1/8000 c.

Описание

Вспышка Godox WITSTRO AD360II-N для Nikon является источником импульсного света сопоставимого по мощности со студийными вспышками-моноблоками, но в отличие от студийных моноблоков не требует подключения к питанию 220 Вт.

Конструкция открытой лампы, использование внешнего блока питания, беспроводная ручная регулировка мощности и широкий ассортимент световых модификаторов для вспышек Godox WITSTRO (софтбокс, портретная тарелка, цветные гели, снуты и др.) может служить качественной заменой студийному освещению при использовании как на горячем башмаке фотокамеры, так и как внешний источник света.

Вспышка идеально подходит для профессионального использования при журналистской, портретной, съемки свадеб, репортажной съемки, и спортивных мероприятий.

Характеристики вспышки Godox WITSTRO AD360:

  • мощность - 360 Вт
  • ведущее число - GN80 (ISO 100, со стандартным рефлектором)
  • диапазон настроек мощности - 1/1-1/128 с шагом 1/3 или 1/2
  • скорость перезарядки, с - 0,05 - 4,5 (4,5 с на полной мощности)
  • длительность импульса, с - 1/300 - 1/10000
  • цветовая температура - 5600±200K
  • минимальная скорость синхронизации, с - 1/8000
  • поворот головы, град. - 0-270
  • наклон головы, град. - -15-90
  • размер, мм - 220х95х75
  • вес, г - 780

Батарейный блок Godox ProPac PB-960 имеет два разъема для подключения питаемых вспышек. Он оснащен светодиодной индикацией показывающей остаток заряда. Мощности и емкости батарейного блока хватает для примерно 450 срабатываний вспышки WITSTRO AD360 на полной мощности.

При использовании дополнительного кабеля батарейный блок Godox ProPac PB-960 можно подключить к вспышками Nikon имеющим разъем SD-9 (SB910, SB28, SB28DX, SB80DX, SB800, SB900).

Использование вспышек с батарейным блоком значительно ускоряет время перезарядки (1 секунда на полной мощности для вспышек Canon) и увеличивает количество срабатываний за одну сессию. При использовании батарейного блока обычная вспышка может сделать до 1800 импульсов.

Зарядка батарейного блока осуществляется от электрической сети 220 Вт, время полной зарядки около трех часов.

При необходимости, можно приобрести дополнительные литиевые аккумуляторные ячейки монтаж-демонтаж которых занимает считанные секунды.

Характеристики батарейного блока Godox ProPac PB-960:

  • тип батареи - встроенная, литиевая батарея 11.1V / 4500mAh
  • количество вспышек (приблизительно) - 450 на полной мощности для AD360, 1800 раз для обычной накамерной вспышки
  • время заряда вспышки - 1 секунда
  • время заряда встроенной батареи - около 3 часов
  • светодиодная индикация - 4 светодиода уровня заряда
  • размер, мм - 152х112х40
  • вес,г - 556

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