Godox AD360II-N kit Witstro 360W TTL вспышка для Nikon комплект

Описание

Вспышка Godox WITSTRO AD360II-N для Nikon является источником импульсного света сопоставимого по мощности со студийными вспышками-моноблоками, но в отличие от студийных моноблоков не требует подключения к питанию 220 Вт.

Конструкция открытой лампы, использование внешнего блока питания, беспроводная ручная регулировка мощности и широкий ассортимент световых модификаторов для вспышек Godox WITSTRO (софтбокс, портретная тарелка, цветные гели, снуты и др.) может служить качественной заменой студийному освещению при использовании как на горячем башмаке фотокамеры, так и как внешний источник света.

Вспышка идеально подходит для профессионального использования при журналистской, портретной, съемки свадеб, репортажной съемки, и спортивных мероприятий.

Характеристики вспышки Godox WITSTRO AD360:

мощность - 360 Вт

ведущее число - GN80 (ISO 100, со стандартным рефлектором)

диапазон настроек мощности - 1/1-1/128 с шагом 1/3 или 1/2

скорость перезарядки, с - 0,05 - 4,5 (4,5 с на полной мощности)

длительность импульса, с - 1/300 - 1/10000

цветовая температура - 5600±200K

минимальная скорость синхронизации, с - 1/8000

поворот головы, град. - 0-270

наклон головы, град. - -15-90

размер, мм - 220х95х75

вес, г - 780

Батарейный блок Godox ProPac PB-960 имеет два разъема для подключения питаемых вспышек. Он оснащен светодиодной индикацией показывающей остаток заряда. Мощности и емкости батарейного блока хватает для примерно 450 срабатываний вспышки WITSTRO AD360 на полной мощности.

При использовании дополнительного кабеля батарейный блок Godox ProPac PB-960 можно подключить к вспышками Nikon имеющим разъем SD-9 (SB910, SB28, SB28DX, SB80DX, SB800, SB900).

Использование вспышек с батарейным блоком значительно ускоряет время перезарядки (1 секунда на полной мощности для вспышек Canon) и увеличивает количество срабатываний за одну сессию. При использовании батарейного блока обычная вспышка может сделать до 1800 импульсов.

Зарядка батарейного блока осуществляется от электрической сети 220 Вт, время полной зарядки около трех часов.

При необходимости, можно приобрести дополнительные литиевые аккумуляторные ячейки монтаж-демонтаж которых занимает считанные секунды.

Характеристики батарейного блока Godox ProPac PB-960: