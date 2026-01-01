FST UF-988TTL вспышка универсальная накамерная

Описание

Большой яркий информационный дисплей делает работу со вспышкой комфортной и интуитивно понятной. Наличие поворотной головки у вспышки поможет создавать различные схемы освещения и световые эффекты, а также использовать стены и потолки в качестве отражателей светового потока. Поддержка высокоскоростной синхронизации (до 1/8000 с) позволяет снимать даже при ярком солнечном освещении, используя максимально открытые диафрагмы для создания размытого фона или для подсветки объекта съемки при контровом свете. Широкий диапазон зуммирования (от 18 до 180 мм) позволит получать максимально эффективное освещение при работе как с широкоугольными, так и с телеобъективами.

Характеристики: