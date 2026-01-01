FST UF-988TTL вспышка универсальная накамерная

Большой яркий информационный дисплей делает работу со вспышкой комфортной и интуитивно понятной. Наличие поворотной головки у вспышки поможет создавать различные схемы освещения и световые эффекты, а также использовать стены и потолки в качестве отражателей светового потока. Поддержка высокоскоростной синхронизации (до 1/8000 с) позволяет снимать даже при ярком солнечном освещении, используя максимально открытые диафрагмы для создания размытого фона или для подсветки объекта съемки при контровом свете. Широкий диапазон зуммирования (от 18 до 180 мм) позволит получать максимально эффективное освещение при работе как с широкоугольными, так и с телеобъективами.
Характеристики:
- ведущее число - 56 м /190 ft (180 мм, ISO 100)
- режимы съемки - TTL/M/Multi/S1/S2/Master/Slave/FEB
- угол зуммирования - 18-180 мм
- высокоскоростная синхронизация - до 1/8000
- беспроводное управление - световой индикатор
- дистанция эффективного беспроводного управления - 20-30 м (внутри помещений), 10-15 м (снаружи)
- угол поворота головки вспышки - от -7 до 90 градусов (вертикаль), 180 градусов в любую сторону (горизонталь)
- группы и каналы ведомых устройств - 4 канала ( 1,2,3,4), 3 группы ( A,B,C)
- цветовая температура - 5500 К
- длительность импульса - от 1/200 до 1/20000
- управление мощностью - от 1/1 до 1/128 с глубиной регулировки 0,3EV
- внешние разъемы - «горячий башмак», РС-разъем, разъем для подключения дополнительного источника питания
- питание - 4 батарейки/ аккумулятора типа АА (LR6)