Lastolite LS2480 Ezybox Hotshoe софтбокс 76x76

Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LS2480 Ezybox Hotshoe – раскладной софтбокс для накамерной вспышки. Размер, см – 76х76. В комплекте поставляется установочный кронштейн. Возможна установка на любую стойку или удлиняющую штангу. Мягкость света обеспечивают два диффузора. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется оригинальным чехлом.
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Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.