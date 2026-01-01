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Lastolite LS2480 Ezybox Hotshoe софтбокс 76x76

Lastolite LS2480 Ezybox Hotshoe софтбокс 76x76

Lastolite
Артикул: NVF-5052

Lastolite LS2480 Ezybox Hotshoe – раскладной софтбокс для накамерной вспышки. Размер, см – 76х76. В комплекте поставляется установочный кронштейн. Возможна установка на любую стойку или удлиняющую штангу. Мягкость света обеспечивают два диффузора. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется оригинальным чехлом.

Описание

Lastolite LS2480 Ezybox Hotshoe софтбокс 76x76

Комплектация

   

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