Lastolite LS2420 Ezybox Speed-Lite софтбокс 22х22

Характеристики:
- потеря света – 2f
- ткань – рипстоп
- вес, г – 382
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LS2420 Ezybox Speed-Lite – мини-софтбокс размером 22х22 см. Надевается непосредственно на вспышку. Благодаря встроенному пружинному каркасу на сборку и демонтаж тратится всего несколько секунд. Модель также имеет съемный внутренний и внешний диффузор, которые в сочетании дают два стопа потери света, обеспечивая непревзойденную мягкость освещения.
Характеристики:
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