Lastolite LS2420 Ezybox Speed-Lite софтбокс 22х22

Артикул: NVF-5054

Lastolite LS2420 Ezybox Speed-Lite – мини-софтбокс размером 22х22 см. Надевается непосредственно на вспышку. Благодаря встроенному пружинному каркасу на сборку и демонтаж тратится всего несколько секунд. Модель также имеет съемный внутренний и внешний диффузор, которые в сочетании дают два стопа потери света, обеспечивая непревзойденную мягкость освещения.