FST SB-010 софтбокс для накамерных вспышек 15x20 cм

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Мини-софтбокс для накамерных вспышек размером 15x20 сантиметров. Крепление - липучка, внутренняя часть софтбокса изготовлена из жароустойчивого отражающего материала, покрашенного в серебристый цвет, наружная сторона сделана из материала "под кожу" черного цвета. FST SB-010 используется для улучшения качества изображения при съемке в помещении или портретной фотографии.
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