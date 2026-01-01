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FST SB-010 софтбокс для накамерных вспышек 15x20 cм

FST SB-010 софтбокс для накамерных вспышек 15x20 cм

FST
Артикул: MTG-0241

Мини-софтбокс для накамерных вспышек размером 15x20 сантиметров. Крепление - липучка, внутренняя часть софтбокса изготовлена из жароустойчивого отражающего материала, покрашенного в серебристый цвет, наружная сторона сделана из материала "под кожу" черного цвета. FST SB-010 используется для улучшения качества изображения при съемке в помещении или портретной фотографии.

Описание

FST SB-010 софтбокс для накамерных вспышек 15x20 cм

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