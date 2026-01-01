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FST RSB-45 кольцевой софтбокс для накамерных вспышек

FST RSB-45 кольцевой софтбокс для накамерных вспышек

FST
Артикул: NVF-7740

FST RSB-45 – кольцевой софтбокс для накамерных вспышек. Подходит для большинства комбинаций камер DSLR и накамерных вспышек. Диаметр, см – 45.

Описание

Накамерная вспышка просто помещается через специальное окно сверху, а объектив фотокамеры располагается в центре кольца. Внутренняя отражающая серебристая ткань дает равномерную засветку рассеивателя, для дополнительного распределения света в конструкции используется серебристый дефлектор.

Софтбокс крепится к вспышке ремнем с липучкой.

Кольцевая форма софтбокса позволяет расположить его центральную ось на оптической оси объектива, таким образом, получить равномерное освещение объекта. Широко используется в предметной и макросъемке, а также в портретной съемке для получения эффектных бликов в глазах модели.

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