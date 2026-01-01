FST HEX-01 софтбокс для накамерных вспышек

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстрораскладной суперлегкий октобокс из жаропрочных материалов.
Шестиспицевая конструкция с системой индивидуальной фиксации спиц. Универсальная система крепления вспышки с возможностью регулировки высоты крепления. Размер - 60 см, глубина - 40 см. В комплекте внешний и внутренний диффузоры. Компактный чехол для переноски.
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