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FST HEX-01 софтбокс для накамерных вспышек
FST HEX-01 софтбокс для накамерных вспышек
FST HEX-01 софтбокс для накамерных вспышек
FST HEX-01 софтбокс для накамерных вспышек
FST HEX-01 софтбокс для накамерных вспышек
FST HEX-01 софтбокс для накамерных вспышек
FST HEX-01 софтбокс для накамерных вспышек

FST HEX-01 софтбокс для накамерных вспышек

FST
Артикул: MTG-0235

Быстрораскладной суперлегкий октобокс из жаропрочных материалов.

Шестиспицевая конструкция с системой индивидуальной фиксации спиц. Универсальная система крепления вспышки с возможностью регулировки высоты крепления. Размер - 60 см, глубина - 40 см. В комплекте внешний и внутренний диффузоры. Компактный чехол для переноски.

Описание

FST HEX-01 софтбокс для накамерных вспышек

Комплектация

  • Софтбокс FST HEX-01 - 1 шт.
  • Внутренний диффузор- 1 шт.
  • Внешний диффузор - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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