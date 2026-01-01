Aurora FBO2G 65 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 65 см серебро-золото для накамерной вспышки

Описание

Октобокс открывается и закрывается как зонт - одним нажатием и может быть готов к использованию в считанные минуты.

Внутренняя поверхность рифленая серебристая. Также в комплекте, для смягчения светового потока, имеется фронтальный рассеиватель с серебристым или золотым отражателем в центре.

Благодаря поворотному кронштейну софтбокс может двигаться вперед и назад. Высота слайдера кронштейна также регулируется. Раздвижной башмак разработан таким образом, чтобы быть совместимым с большинством башмаков для установки вспышек.