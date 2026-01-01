images
images
images
images
images
images
images
images
Aurora FBO2G 65 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 65 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 65 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 65 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 65 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 65 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 65 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 65 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 65 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 65 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 65 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 65 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 65 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 65 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 65 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 65 см серебро-золото для накамерной вспышки

Aurora FBO2G 65 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 65 см серебро-золото для накамерной вспышки

Aurora
Артикул: DAN-1332

Aurora FBO2G 65 ALB Firefly2 - октобокс для накамерной вспышки, цвет серебро-золото.

Компактный октобокс с адаптером и каркасом из алюминия и стали. Диаметр - 65 см, глубина - 25 см. В комплекте с сумкой для хранения, общий вес составляет - 1,15 кг. 

Описание

Октобокс открывается и закрывается как зонт - одним нажатием и может быть готов к использованию в считанные минуты.

Внутренняя поверхность рифленая серебристая. Также в комплекте, для смягчения светового потока, имеется фронтальный рассеиватель с серебристым или золотым отражателем в центре.

Благодаря поворотному кронштейну софтбокс может двигаться вперед и назад. Высота слайдера кронштейна также регулируется. Раздвижной башмак разработан таким образом, чтобы быть совместимым с большинством башмаков для установки вспышек.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Арт. NVF-6898
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.

220 ₽
В корзину
Grifon TTL синхрокабель для Canon длиной 2 м
Grifon TTL синхрокабель для Canon длиной 2 м
Grifon TTL синхрокабель для Canon длиной 2 м
Арт. FTR-636
Grifon TTL синхрокабель для Canon длиной 2 м
Наличие
более 10 шт

Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина (растягивается) до двух метров.

1 660 ₽
В корзину

Видео

Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Спецэффекты для фото и видео - искусственные кубики льда
Спецэффекты для фото и видео - искусственные кубики льда
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.