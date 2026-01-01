MagMod Transmitter Band крепление для передатчика на вспышку

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Крепление MagMod Transmitter Band на вспышку.
Крепление для передатчика на накамерную вспышку. Подходит для таких универсальных синхронизаторов как PocketWizard Plus. Также подойдет для крепления внешнего батарейного блока. В комплекте 3 штуки.
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