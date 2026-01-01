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MagMod Transmitter Band крепление для передатчика на вспышку
MagMod Transmitter Band крепление для передатчика на вспышку
MagMod Transmitter Band крепление для передатчика на вспышку

MagMod Transmitter Band крепление для передатчика на вспышку

MagMod
Артикул: DAN-6355

Крепление MagMod Transmitter Band на вспышку.

Крепление для передатчика на накамерную вспышку. Подходит для таких универсальных синхронизаторов как PocketWizard Plus. Также подойдет для крепления внешнего батарейного блока. В комплекте 3 штуки.

Описание

MagMod Transmitter Band крепление для передатчика на вспышку

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