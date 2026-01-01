MagMod Transmitter Band крепление для передатчика на вспышку

Артикул: DAN-6355

Крепление MagMod Transmitter Band на вспышку.

Крепление для передатчика на накамерную вспышку. Подходит для таких универсальных синхронизаторов как PocketWizard Plus. Также подойдет для крепления внешнего батарейного блока. В комплекте 3 штуки.