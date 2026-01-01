MagMod MagGrip магнитное крепление для отражателя

Артикул: DAN-6357

Магнитное крепление MagMod MagGrip для отражателя.

Крепление MagGrip на основе мощных неодимовых магнитов устанавливается на голову вспышки, после чего на нее можно ставить все остальные аксессуары системы MagMod: отражатели, рассеиватели, соты, конусы, светофильтры, линзы MagBeam и т.д. Все насадки устанавливаются и снимаются быстро и легко, а также комбинируются друг с другом.