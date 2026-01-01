MagMod MagGrip магнитное крепление для отражателя

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Магнитное крепление MagMod MagGrip для отражателя.
Крепление MagGrip на основе мощных неодимовых магнитов устанавливается на голову вспышки, после чего на нее можно ставить все остальные аксессуары системы MagMod: отражатели, рассеиватели, соты, конусы, светофильтры, линзы MagBeam и т.д. Все насадки устанавливаются и снимаются быстро и легко, а также комбинируются друг с другом.
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