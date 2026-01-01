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MagMod MagGrip магнитное крепление для отражателя
MagMod MagGrip магнитное крепление для отражателя
MagMod MagGrip магнитное крепление для отражателя
MagMod MagGrip магнитное крепление для отражателя
MagMod MagGrip магнитное крепление для отражателя

MagMod MagGrip магнитное крепление для отражателя

MagMod
Артикул: DAN-6357

Магнитное крепление MagMod MagGrip для отражателя.

Крепление MagGrip на основе мощных неодимовых магнитов устанавливается на голову вспышки, после чего на нее можно ставить все остальные аксессуары системы MagMod: отражатели, рассеиватели, соты, конусы, светофильтры, линзы MagBeam и т.д. Все насадки устанавливаются и снимаются быстро и легко, а также комбинируются друг с другом.

Описание

MagMod MagGrip магнитное крепление для отражателя

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