SmallRig 3485 плечевой ремень для фотокамеры
Коричневый ремешок в ретро-стиле изготовлен из натуральной кожи, а обратная сторона - из мягкой ткани, похожей на замшу. Длина 110 см. Максимальная нагрузка 5 кг. Крепления кольцевого типа в комплекте с защитными клапанами, предотвращающими царапание корпуса фотокамеры кольцами.
Характеристики:
