SmallRig 3485 плечевой ремень для фотокамеры
SmallRig
Артикул: OLE-2021

SmallRig 3485 плечевой ремень для фотокамеры

Коричневый ремешок в ретро-стиле изготовлен из натуральной кожи, а обратная сторона - из мягкой ткани, похожей на замшу. Длина 110 см. Максимальная нагрузка 5 кг.  Крепления кольцевого типа в комплекте с защитными клапанами, предотвращающими царапание корпуса фотокамеры кольцами.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 5 кг
  • Длина 110 см
  • Ширина 1,7 см
  • Весм 48 гр.

Видео

Амира Фриц
Амира Фриц
Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Foldable Soft Box for Portable Flash
Foldable Soft Box for Portable Flash
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
