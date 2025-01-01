Артикул: OLE-2021

SmallRig 3485 плечевой ремень для фотокамеры

Коричневый ремешок в ретро-стиле изготовлен из натуральной кожи, а обратная сторона - из мягкой ткани, похожей на замшу. Длина 110 см. Максимальная нагрузка 5 кг. Крепления кольцевого типа в комплекте с защитными клапанами, предотвращающими царапание корпуса фотокамеры кольцами.