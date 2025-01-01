SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка для клеток смартфонов

Артикул: OLE-1996

SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка ручка для клеток смартфонов

Облегченная боковая ручка, совместимая с клетками SmallRig для смартфонов (определенные модели клеток). Встроенный ключ для крепления и регулировки положения ручки. Три резьбовых отверстия ¼» для установки дополнительных аксессуаров.