SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка для клеток смартфонов

SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка ручка для клеток смартфонов
Облегченная боковая ручка, совместимая с клетками SmallRig для смартфонов (определенные модели клеток). Встроенный ключ для крепления и регулировки положения ручки. Три резьбовых отверстия ¼» для установки дополнительных аксессуаров.
Ручка совместима с кистевым ремнем SmallRig PAC2456 для более безопасной и стабильной съемки с рук.
Совместимые клетки: CPU2391B, CPU2494, 2791, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 3074, 3075, 3077
