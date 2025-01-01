Москва
SmallRig 2930 Tablet Mount for iPad держатель для планшетов.
Универсальный держатель SmallRig 2930 Tablet Mount позволяет закрепить планшеты с размером от 7,9 до 12,9 дюймов на различном оборудовании и использовать их в качестве внешнего монитора.
Доступно несколько вариантов крепления держателя на различных опорах – штативах, головах, стойках и т.п., а также его установка на любые ARCA-Swiss совместимые штативные головы и площадки.
Планшет фиксируется в держателе с помощью винтового зажима, что значительно надежней и стабильней пружинных механизмов.
Для крепления аксессуаров в верхней части держателя расположены три отверстия с резьбой ¼ дюйма. В нижней части одно отверстие с резьбой ¼ дюйма. Справа и слева по два отверстия с резьбой ¼ дюйма. На верхней части держателя расположены два крепления «холодный башмак» для установки осветителя, микрофона и другого оборудования.
Держатель изготовлен из прочного, устойчивого к коррозии и температурным перепадам алюминиевого сплава. Фиксирующий узел, на который приходится большая нагрузка изготовлен из нержавеющей стали.
Демпфирующие вставки на внутренней поверхности держателя, поглощают удары, предотвращают появление царапин на корпусе планшета и гарантируют его надежную фиксацию.
Внутренняя часть верхней и нижней зажимных пластин имеют изгиб, который не позволит планшету выскользнуть из держателя. Пластины имеют подходящий размер для установки планшета как с защитным чехлом, так и без него.
Обратите внимание, это ВАЖНО:
1. Держатель совместим с планшетами размером от 7,9 до 12,9 дюймов.
2. Планшет с диагональю 12,9 дюйма можно устанавливать только горизонтально.
3. Будьте аккуратны при установке планшета.
Характеристики:
