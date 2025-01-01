Артикул: OLE-2032

SmallRig 1659 Rod Pack комплект направляющих 15 мм

Комплект из четырех черных алюминиевых направляющих, длиной 20 см (2 шт.) и длиной 30 см (2 шт.). Диаметры направляющих 15 мм, оснащены внутренней резьбой M12 на концах. В комплект входят два соединителя для направляющих. Для оснащения камеры различными аксессуарами.