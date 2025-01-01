images
SmallRig 1659 Rod Pack комплект направляющих 15 мм
SmallRig 1659 Rod Pack комплект направляющих 15 мм
SmallRig 1659 Rod Pack комплект направляющих 15 мм
SmallRig 1659 Rod Pack комплект направляющих 15 мм
SmallRig 1659 Rod Pack комплект направляющих 15 мм

SmallRig 1659 Rod Pack комплект направляющих 15 мм

SmallRig
Артикул: OLE-2032

SmallRig 1659 Rod Pack комплект направляющих 15 мм 

Комплект из четырех черных алюминиевых направляющих, длиной 20 см (2 шт.) и длиной 30 см (2 шт.). Диаметры направляющих 15 мм, оснащены внутренней резьбой M12 на концах. В комплект входят два соединителя для направляющих. Для оснащения камеры различными аксессуарами.

Описание

SmallRig 1659 Rod Pack комплект направляющих 15 мм

Комплектация

  • 2 направляющих М12-20 см
  • 2 направляющих М12-30 см
  • 2 соединителя для направляющих

