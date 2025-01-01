SmallRig 3032 DJI Ronin S/SC адаптер NATO для электронного стабилизатора

Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Площадка из алюминиевого сплава для крепления дополнительных кронштейнов или аксессуаров для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2. Оснащена адаптером NATO и резьбой 1/4".

