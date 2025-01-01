images
images
images
images
images
SmallRig 3032 DJI Ronin S/SC адаптер NATO для электронного стабилизатора
SmallRig 3032 DJI Ronin S/SC адаптер NATO для электронного стабилизатора
SmallRig 3032 DJI Ronin S/SC адаптер NATO для электронного стабилизатора
SmallRig 3032 DJI Ronin S/SC адаптер NATO для электронного стабилизатора
SmallRig 3032 DJI Ronin S/SC адаптер NATO для электронного стабилизатора

SmallRig 3032 DJI Ronin S/SC адаптер NATO для электронного стабилизатора

SmallRig
Артикул: OLE-2185

Площадка из алюминиевого сплава для крепления дополнительных кронштейнов или аксессуаров для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2. Оснащена адаптером NATO и резьбой 1/4".

Описание

SmallRig 3032 DJI Ronin S/SC адаптер NATO для электронного стабилизатора

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
Как стать моделью размера "плюс"?
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера