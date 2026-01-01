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LAXY №51 фон пластиковый художественный
LAXY №51 фон пластиковый художественный
LAXY №51 фон пластиковый художественный
LAXY №51 фон пластиковый художественный

LAXY №51 фон пластиковый художественный

Laxy
Артикул: DAN-4802

Художественный пластиковый фон LAXY №51.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Фон изображает тень от пальмовой ветви на светлом фоне.

Описание

Пластиковые фоны – являются практически монополистами на рынке фонов, предназначенных для предметной художественной съемки. У пластиковых фонов отсутствует сколько-нибудь значимая текстура, что дает возможность снимать крупным планом, не боясь, что вылезет ненужная фактура на поверхности, на которой размещают предметку. Чаще всего применяются, когда требуется художественное оформление снимаемого объекта.

Может быть использован вместе с фотобоксом 30 см. Пластиковые художественные фоны нередко используют для съемки маникюра, ювелирной съемки, небольших предметов интерьера, косметики и т.п., так как фоны устойчивы к истиранию и, естественно, к воде, то можно применять для фотографии с водой или каплями воды.

Фоны из пластика популярны в студиях «фото на документы». Сложно найти более долговечный фон, который к тому же легко содержать в чистоте. Фоны из пластика экономичны, их часто кладут под ноги моделям во время фотосессии на фоне белого бумажного.

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